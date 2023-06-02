Meta 抢先苹果传闻中的 AR/VR 头显之前宣布推出 Quest 3

站长之家(ChinaZ.com) 6月2日消息:Meta 今天宣布了 Quest 3，这是其即将在今年推出的下一代混合现实头戴式设备。这一消息发布的时间正好在 WWDC 之前，届时苹果有望发布其备受期待的首款 AR/VR 头显。

图片来自Meta

Meta 表示，Quest 3 采用了比 Quest 2（2020 年发布）更薄、更舒适的设计，具有更高分辨率的显示屏以及是 Quest 2 的两倍图形性能。这款头显的起价为 499.99 美元，配备 128GB 的存储空间，而 Meta 还将于 6 月 4 日将 Quest 2 的起售价降至 299.99 美元。该公司计划在 9 月 27 日的 Meta Connect 活动上分享有关 Quest 3 的更多细节。

据传苹果的头显售价约为 3000 美元，因此 Quest 3 可能会便宜得多。Meta 还表示，Quest 3 采用了一体化设计，而据报道，苹果的头显将包含一个外部电池组，通过一根线缆连接。

在上周末的一封时事通讯中，彭博社的 Mark Gurman 在 Quest 3 发布之前提供了亲身体验的印象。他表示，他对 Quest 3 的混合现实聚焦、改进的视频透视能力、更快的性能以及丰富的内容库印象深刻。

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