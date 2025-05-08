扎克伯格要用 AI 替换你的朋友、你的心理治疗师……

图源：播客视频截图

Meta 首席执行官正在推动 AI 与人们生活日益紧密交织的未来……

站长之家(ChinaZ.com) 5月8日 消息:据 WSJ 等外媒报道称：扎克伯格在最近的播客节目中指出“美国人平均朋友不到三个”的现状，并认为他们想要更多有意义的朋友。不过，他的解决方案不是劝诫人们退出网络、回归现实生活。相反地，他希望人们从 AI 中找到慰藉。

“普通人渴望拥有比现在更多的联系。很多时候，他们比自己想象中的更加孤独，”扎克伯格在谈到美国人社交时，如是说道。在谈及解决方案时，他表示“我认为人们可以使用 AI 来解决很多社交问题”、“随着 AI 越来越了解你，我认为这是一个非常值得关注的方向。”

他补充说：“我认为人们会想要一个非常了解他们的系统，就像他们的信息推送算法那样理解他们”、“我认为，对于那些没有心理治疗师的人来说，每个人都应该拥有一个属于自己的 AI 。”

这似乎走上了他曾经的 Facebook 的老路。扎克伯格在创立 Facebook 时，曾设想将其作为大学好友之间保持联系的一种方式。但讽刺的是，如今这一愿景逐渐走向了黑暗，甚至近乎反乌托邦。

扎克伯格 说要用 Facebook 帮助我们与朋友、家人以及我们想在网上认识的人更好地建立联系，然而，二十年后，孤独感的概率却不断上升。

在英国，7%的人表示经常感到孤独，而十年前这一比例仅为5%。根据英国通讯管理局（Ofcom）的数据，在 16 至 24 岁的年轻人中，这一比例上升至10%，他们现在每天上网时间长达 6 小时。而英国人的平均上网时间为 4 小时 20 分钟。

人们指责社交媒体的普及加剧了人们的孤独感。与朋友的聚会已被视频通话、群聊和TikTok视频所取代。

在美国，美国心理学会发现，41% 的社交媒体使用率最 高的青少年表示自己的心理健康状况非常差。

根据匹兹堡大学 2017 年的一项研究，在社交媒体上花费时间最多的 19 至 32 岁人群比每天在社交媒体上花费时间不足两小时的人群感到的孤独感要高出一倍。

马克·扎克伯格知道这存在问题……

但如今，他又提出了新的设想，而他设想的这个“由 AI 驱动”的社交未来是否又会进一步将我们的孤独感推向新的高潮呢？

不可否认，人工智能有其优势。过去，我们必须自己进行研究、浏览数十个网站和期刊才能找到所需信息 —— 这可能需要数小时、数天、数周甚至数月的时间，具体取决于主题的复杂程度。然而，如今有了像 ChatGPT 这样的人工智能，你可以直接向它提问，只需几秒钟，它就能给出所有答案。

此外，它还有一个的好处，那就是能够理解你的问题 —— 这得归功于自然语言处理。这意味着，你无需尝试使用更高 级的搜索参数、过滤器和关键词来欺骗谷歌搜索，而是可以像问朋友一样向人工智能提问。

人们将人工智能用作治疗师、财务顾问或朋友的故事不胜枚举。所以，扎克伯格对“AI朋友”这一未来的设想并非遥不可及。然而，并非所有人都对此深信不疑。Instagram 前高管梅格哈娜·达尔 (Meghana Dhar) 表示：“正是那些导致我们社交孤立和长期沉迷网络的平台，现在正为解决孤独症候群提供解决方案。这仿佛就像纵火犯回归，并化身消防员。”

另一方面，有些人认为在某些情况下，拥有人工智能总比没有好。加州大学心理科学教授斯蒂芬·舒勒（Stephen Schueller）表示：“大多数人无法接触到治疗师。所以对他们来说，这不是聊天机器人与治疗师之间的对抗，而是聊天机器人与虚无之间的对抗。”

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