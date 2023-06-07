新加坡财政部长：制定建立更可信的人工智能系统需要适当的「防护栏」

站长之家(ChinaZ.com) 6月7日消息:新加坡财政部长黄循财周二上午在新加坡亚洲科技会展（Asia Tech x SG）的 ATxSummit 活动上发表主旨演讲，探讨如何实现能为各国推动可持续增长和繁荣的数字经济。

他在演讲中表示，今天，我们面临着一种不同类型的连通性革命，服务和数据在毫秒内跨越地域和经济体流动。

数字化压缩了时间，并提供了令人兴奋的前景，尤其是在人工智能等新发展方面。

数字创新的速度显著加快。仅仅几年前，我们还在谈论第四次工业革命。如今，我们对生成式人工智能充满期待。

事实上，据报道，ChatGPT 是历史上增长最快的消费者应用程序，在推出后仅两个月就达到了 1 亿月活跃用户。

数字技术的进步给人们带来了很多乐观情绪。在 COVID-19 期间，数字技术支撑着我们的生活和工作方式，在我们的日常生活受到巨大干扰的同时，保持着我们的联系。

随着数字革命的推进，全球经济正在发生转变。世界银行估计，数字经济目前对全球 GDP 的贡献超过 15％，过去十年的增长速度是实体 GDP 的 2.5 倍。

生成式人工智能特别是提供了巨大的可能性，我们还没有完全掌握其全部潜力。许多经济学家将生成式人工智能视为「通用技术」，具有加速精准医学和聚变能等其他领域突破的能力。

与此同时，人工智能的快速发展引发了焦虑和不确定性。人们担心，人工智能和机器人将共同取代许多工作岗位，并且随着传统边界的打破，新的竞争来源将出现。

人们也对人工智能的意外后果甚至滥用表示担忧。谷歌 DeepMind、Anthropic 和 OpenAI 等公司的首席执行官最近签署了一份声明，称「减轻人工智能带来的灭绝风险应该是全球的首要任务」。这是业界领导者在前线发出的有力提醒。

在我最近访问加利福尼亚时，我在斯坦福和伯克利遇到的专家们表达了类似的观点，即快速发展的人工智能必须伴随着适当的保障措施，以确保其负责任的使用，并使其以人为中心。

那么，我们如何最好地利用数字革命的潜力呢？这其中的基础是信任。他表示，数字经济须具备三个要素，即更高度互联互通、更可信和更包容。其中互信在人工智能领域同样不可或缺。

黄循财说，监管单位、企业和社会都面临该让人工智能协助什么样的工作、人工智能应有多大的决策主控权，以及应制定什么样的道德保障措施等问题，也有不同的见解。各方必须展开重要讨论，制定建立更可信的人工智能系统所需的适当「防护栏」。

此前据英国《金融时报》报道，国际货币基金组织第一副总裁 Gita Gopinath 也警告称，劳动力市场将出现「严重混乱」，生成式人工智能会带来「非常大」的风险。她还呼吁各国政府制定法规来管理该技术。

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