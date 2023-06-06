IMF 国际货币基金组织官员警告：人工智能可能会「严重破坏」就业市场

站长之家(ChinaZ.com) 6月6日消息:IMF 高级官员警告称，生成式人工智能可能对劳动力市场造成「重大的干扰」，并呼吁决策者迅速制定规则来管理这项新技术。

国际货币基金组织（IMF）副总裁 Gita Gopinath 特在接受《金融时报》采访时表示，基于 ChatGPT 等大型语言模型的人工智能突破可能提高生产力和经济产出，但她警告称风险「非常大」。

Gita Gopinath 是 IMF 的第一副总裁，她说：「虽然存在巨大的不确定性，但这并不意味着我们有等待和思考未来政策的充足时间。」

她补充道：「我们需要政府、机构和决策者在监管方面快速行动，但也需要为可能出现的劳动力市场重大扰动做好准备。」

Gopinath 对人工智能的评论是她迄今为止最广泛的，此前曾有警告称这项新技术可能导致工人大规模失业引发社会动荡。

Gopinath 表示，制造业自动化在过去几十年的发展是一个警示案例，经济学家们错误地预测大量从汽车生产线上下岗的工人将在其他行业找到更好的机会。

她说：「我们从中得到的教训是这是一个非常糟糕的假设，各国实际上需要确保被抛下的人能够获得与生产力相关的工作。」

Gopinath 补充说，未能这样做导致了在全球金融危机后出现了「对全球化的反弹」。

为了避免历史重演，各国政府需要加强为受影响的工人提供「社会安全网」，同时制定不奖励企业用机器替代员工的税收政策。

与此同时，她警告决策者要警惕一些公司在新技术中占据无可争议的地位。「你不希望有具有大量数据和计算能力、具有不公平优势的超大型公司，」Gopinath 说道，并提到了隐私问题和由人工智能引发的歧视问题。

欧盟已提出了新的人工智能监管立法，她表示这是一个「鼓舞人心的开始」，而拜登政府正在制定监管计划。

全球协调行动的推进发生在生成式人工智能领域具有巨大变革潜力的新证据中，IMF 的高级官员呼吁采取协调一致的全球行动。

在周一的演讲中，Gopinath 引用了多项试图量化经济影响的研究，其中包括高盛的一份报告，估计将有 3 亿个工作岗位被自动化取代，从而提高生产力并使全球产出在 10 年内增长 7%。

她在苏格兰向纪念该经济学家的活动的观众表示：「人工智能可能会像亚当·斯密时代的工业革命一样具有颠覆性。」

Gopinath 表示，像 ChatGPT 这样的新技术具有「广泛吸引力」，需要比其他被标榜为改变游戏规则的进展，如自动驾驶汽车，更加严肃对待。

她说：「通常当你看到一项技术表现得像一项通用技术时... 那时我们认为这可能对经济产生广泛影响。」

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