中央气象台基于人工智能的台风监测和预报系统初步建成

站长之家(ChinaZ.com) 6月6日 消息:中国气象局官网消息，5月22日至23日，今年第2号台风「玛娃」在24小时内，中心附近最大风力从38米/秒（台风级）迅速加强到60米/秒（超强台风级）。

中央气象台利用人工智能（AI）快速增强判别技术，实现了提前12小时趋势预报，快速增强指数达到0.7（取值范围为0—1），具有较强的指示意义。同时，华为盘古大模型在「玛娃」的路径预报中也表现优异，提前五天预报出其将在台湾岛东部海域转向路径。

据中央气象台台风与海洋气象预报中心副主任钱奇峰介绍，中央气象台与科研院所、高校等联合，开展了一系列人工智能在台风监测预报中的探索，建立了台风涡旋识别、台风智能定强、台风快速增强判别等技术，在处理非线性、海量数据上发挥优势，帮助预报员在预报准确率上做「加法」。

例如，基于深度卫星图像目标检测的智能台风涡旋识别技术，针对弱台风涡旋识别能力有限的难点，提出了多尺度迭代的SSD（SingleShotMultiBoxDetector）目标检测模型，采用台风涡旋粗定位和精细定位，实现在含有大量云团噪声（非台风涡旋信息）的红外云图上，智能识别出台风涡旋，并对其进行快速定位。该技术对台风及以上强度识别率接近100%，对涡旋特征不明显的弱涡旋（热带低压级）识别率也能达到50%—80%。

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