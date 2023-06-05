Gartner：人工智能将在不久的将来带来的五大变化

站长之家(ChinaZ.com) 6月5日消息:生成式 AI 技术（即能够创建文本、图像和视频等的人工智能）在广泛领域中具备推动创新的潜力。

据瑞银 UBS 的分析师 Michael Briest 引述咨询机构 Gartner 的报告，未来几年，AI 生成技术将对「制药、制造业、媒体、建筑、室内设计、工程、汽车、航天、国防、医疗、电子和能源」等多个行业产生巨大影响。

Briest 指出，Gartner 的报告表示「AI 生成技术将对营销、设计、企业通信、培训和软件工程等支持流程产生影响，涵盖许多组织」。

他还提到 Gartner 对 AI 加速创新在 2027 年之前将实现的五个大胆预测，其中包括：

到 2025 年，超过 30% 的新药物和材料将通过 AI 生成技术进行系统性发现；

到 2025 年，由 AI 生成的合成数据将减少 70% 真实数据在机器学习中所需的量；

到 2025 年，大型组织发送的 30% 营销信息将以合成方式生成，相较于 2022 年的不到 2%。值得一提的是，Salesforce 最近宣布推出其 Einstein PT，代表销售人员为客户生成个性化电子邮件、代表客户服务专业人员提供特定问题的回复，以及为市场营销人员提供定向内容；

到 2027 年，将有近 15% 的新应用程序在没有人类干预的情况下由 AI 自动生成，而目前的比例为 0%，这也对新职业构成了冲击；

到 2026 年，超过 1 亿人将依靠合成虚拟协作伙伴（合成虚拟合作伙伴）来参与企业工作。

Gartner 预测的影响范围使得 AI 生成技术被赋予了类似印刷术、电力或铁路的通用技术（GPT）的地位。与先前的创新一样，AI 生成技术可能会对就业市场产生重大影响。

随着本十年内预计的创新发展，未来将只需要较少的工人。高盛上个月向客户表示，预计美国和欧洲将有数亿个工作岗位被 AI 淘汰。另一家咨询公司在一份单独的备忘录中写道：「我们认为 AI 在本世纪中叶前有超过 50% 的可能性消灭人类。」

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