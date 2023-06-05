腾讯觅影发布“数智医疗影像平台” 搭载AI分析能力

站长之家（ChinaZ.com）6月5日 消息:近日，腾讯觅影正式推出“腾讯觅影数智医疗影像平台”，通过数字化及智能化升级，深耕医疗影像“产学研管”全链条创新，实现医疗影像AI的多场景、规模化应用以及可持续发展。

“数智医疗影像平台”依托腾讯云技术能力，专注于数字医疗影像云端应用、科研及管理，同时搭载人工智能分析能力，通过影像数据和业务流程的互联互通，为医疗机构提供产、学、研、管一体化医疗影像解决方案，助力打破医疗影像AI产学研协同创新壁垒，为行业发展提供数字化、智能化基础支持。

在业务应用层面，平台通过“影像云+影像AI”的方式，使远程诊断、远程会诊、远程示教查房、辅助诊断等在数字影像应用方面做出新突破。医生可通过移动端完成多场景多终端的诊断，一键拉群开启MDT会诊，查看患者影像档案，并可调用拥有III类器械注册证的AI引擎进行临床辅助诊断。此举有效加速了医联体结果互认、共享以及分级诊疗的落地。

在科研层面，腾讯觅影以“医疗影像国家新一代人工智能开放创新平台”为依托，打造腾讯觅影开放实验平台。基于雄厚的公有云、人工智能、机器学习实力，提供从数据脱敏、接入、标注，到AI模型设计、训练、测试、应用的多模态医学影像及病理数据分析工具和服务，辅助各类机构快速、便捷的进行AI模型自主研发及训练，化解在医学影像及病理AI孵化中遇到的问题。同时，开放试验平台可提供20+种以科研为目的的AI算法，辅助用户进行预标注和训练。

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