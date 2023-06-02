抖音生活服务上线数据平台「生意经」

站长之家（ChinaZ.com）6月2日 消息:抖音生活服务宣布官方数据平台「生意经」上线，平台提供官方权威的行业概览、优秀榜单，支持一键生成行业数据报告并定期推送，节省数据分析时间，提高数据使用效率，解决经营中的数据难题，帮助合作伙伴从数据中找到经营提升点和生意机会点。

抖音生活服务生意经涵盖美食、住宿、游玩、休闲娱乐、丽人、亲子等各个细分领域，提供「行业概览」数据能力，通过门店、商品、直播、短视频四大维度，帮助合作伙伴了解行业趋势和市场动态，通过与大盘趋势对比，分析所处行业在当地的市场发展状况，发现并把握更多的生意机会。

生意经还支持按照周、月的粒度，一键生成行业数据报告，有效节省数据分析时间，提高数据使用效率，当前支持免费订阅5份行业报告，订阅后将会定期推送完整报告，快速轻松了解行业趋势与热点。

如何登录使用

方式一:打开浏览器搜索“抖音生活服务生意经”，或点击https://www.life-data.cn/，进入官网，手机号注册后即可使用。

（产品页面中内容均为示意，不代表真实数值）

方式二:有抖音来客账号的伙伴可通过抖音来客电脑端，点击「数据中心」—>「行业数据」菜单进入。

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