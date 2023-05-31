天猫618领券优惠汇总 今晚8点可付尾款

站长之家（ChinaZ.com）5月31日 消息:今晚（5月31日）晚8点，天猫618将开启尾款支付，付尾款时可享天猫每满300-50和淘宝每满200-30优惠。
据悉，今年“88VIP”大额券额度分别为“满5000-400”、“满1500-120”，可以叠加300-50等一系列优惠，用188积分就可以兑换。
领券路径:打开手机淘宝，选择我的淘宝，点击会员中心
同时，还有总价值超千元的618优惠券可领，含苹果手机250元优惠券、美妆70元优惠券等。
领券路径:打开手机淘宝，选择我的淘宝，点击领券中心
而天猫的“618红包”每日可领取1次，最高可达23888元，领取时间为5月29日19:00至6月18日23:59:59，使用时间分为两个阶段，分别是5月31日20点至6月3日24点和6月15日20点至6月20日24点。
领取方式:点击领取
领取时间:5月29日19:00-6月18日23:59:59
使用时间:5月31日20点-6月3日24点、6月15日20点-6月20日24点;
此外，想知道自己买的东西便宜多少，现在已经可以抢先看了。操作路径:打开购物车，点击价格抢先看。
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