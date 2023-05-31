天猫618领券优惠汇总 今晚8点可付尾款

经过多年的发展，618活动的规模已经相当大了，很多小伙伴都会在618期间买东西，就算没有参与过的小伙伴也至少听说过618活动，没错今年的618活动已经正式开始了，如果你还没有参与进来，那就跟着这篇文章来了解一下吧。一、淘宝天猫618活动整体时间节奏预售期:5月26日到5月31日晚20点这段时间大家可以挑选喜欢的预售商品进行付定金。京东的话除了红包有跨店满减每满300减50元，品类券店铺券，PLUS95折还有无门槛优惠券，限时秒杀折扣力度很大，全民拆快递玩法可以瓜分20亿现金，玩法都非常简单，只要大家去参与就能瓜分红包，每天拿出几分钟操作下，最后瓜分几十块甚至上百不香吗?最后总结一下，618想要买的便宜，那么红包是一定要领取的，上面说的可以领取的权益物也要领，互动玩法多参与，这样会比平时省很多哟，多对比商品，这样可以降低退换货的风险，如果是想买现货，那么就在5月31日晚20点准时去抢，提前定表，看哪些商品在这个时间折扣力度更大，先抢限时限量的折扣商品，再去购买全天都有折扣的商品，文章就说这么多，希望可以给大家带来帮助。