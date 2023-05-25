俞敏洪游五台山指出英文翻译错误 戏称可接单翻译

5月24日，新东方创始人俞敏洪游览五台山时发现景区指示牌的英语翻译出现了错误。在视频中，他指出标识牌应为“You have entered the monitoring area”，而不需要加上“Shooting”。俞敏洪表示，五台山是一个国际级旅游胜地，英文标识牌不应该存在重大错误。他还表示，在五台山看到了其他几个标识牌上也有错误。俞敏洪还开玩笑说愿意接单翻译，每条2毛钱。

5月25日，据新京报报道，五台山景区管委会回应了俞敏洪的反馈，称已经摘下了标识牌。同时，他们正在检查是否存在类似问题，并邀请专业人士重新标注标识牌。

值得一提的是，东方甄选团队还将在山西开展为期5天的“文旅直播”，享有盛誉的俞敏洪将与主播董宇辉、明明、中灿等人前往大同、忻州、朔州等地，深度介绍云冈石窟、恒山、悬空寺、应县木塔等文化瑰宝，并推荐山西当地文旅产品、农产品和特色好物。

一些网友表示，“翻译错误随处可见，我们单位的警示语中的单词也都错了。” 另一些网友认为，“shooting”是拍摄的意思，不知道为什么被认为是错误的，希望得到解释。还有一些网友认为，英文标识牌应该保持简洁，用“监控区域”就已经足够了，没有必要加上“拍摄区域”，标识要简洁清晰，可有可无的词都可以去掉，还能节约成本。

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