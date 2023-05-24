知乎2023年季度财报：营收9.94亿元 同比增长33.8%

全球激光雷达行业的领跑者禾赛科技，今日公布了+2023+年第+一季度未经审计的财务数据，季度实现营收4.+3+亿元，同比增长73.0%，创历史新高。同期激光雷达总交付量达34，+834+台，同比增长402.9%，其中ADAS激光雷达交付量为28，+195+台，同比实现大幅增长，成为全球激光雷达市场的季度“销冠”。禾赛将持续深耕激光雷达领域，依托全球市场，不断提升自主研发和技术创新能力，为市场和用户提供更多元化的产品和更完善的服务，满足多样化的场景需求，持续助力全球+ADAS和自动驾驶激光雷达市场的蓬勃发展。