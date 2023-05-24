中国互联网协会：警惕AI换脸新骗局

站长之家（ChinaZ.com）5月24日 消息:今年以来，ChatGPT和GPT-4等技术的应用，成为了信息科技领域的热点，引起公众对AI技术的广泛关注和热情。但伴随着深度合成技术的开放开源，深度合成产品和服务逐渐增多，利用“AI换脸”“AI换声”等虚假音视频，进行诈骗、诽谤的违法行为屡见不鲜。

今日，中国互联网协会发布提醒称，应加强个人信息保护意识，防止信息泄露:不轻易提供人脸、指纹等个人生物信息给他人;不要轻易透露自己的身份证、银行卡、验证码等信息;不要贪图方便把身份证、银行卡照片等直接共同存放于手机内。

同时，陌生链接不要点，陌生软件不要下载，陌生好友不要随意添加，不明二维码不要随意扫描。管理好自己的朋友圈，也不要轻易向陌生人开启手机屏幕共享。

做好个人防护，安装安全软件，防止手机和电脑中病毒。对个人账户的安全状况保持警惕，尤其是陌生设备的登陆情况，防止微信、QQ等被盗号给亲朋好友带来麻烦。

对于不常用的APP，建议卸载前注销个人帐号。

此外，如果有人自称“家人”“朋友”“老师”“领导”通过社交软件、短信、电子邮件等以“手机掉水里了，学校需要紧急交辅导班学费”“人在境外旅游，需要帮忙买机票”“给领导办私事，需紧急转账”“遭遇车祸，需要马上手术”“情况特殊，需要过桥资金拆借”等各种方式和理由诱导你转账汇款，务必第一时间提高警惕!

在AI时代，文字、声音、图像和视频都有可能是深度合成的。在转账汇款、资金往来这样的典型场景，要通过回拨对方手机号等额外通信方式核实确认，不要仅凭单一沟通渠道未经核实就直接转账汇款。

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