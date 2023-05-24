站长之家（ChinaZ.com）5月24日 消息:今日 ，苏宁易购发布“618家电新底价计划”，全面开启2023年618大促。
据了解，苏宁易购618将于5月26日晚8点开启预售，覆盖开门红、超级秒杀日、超级会员日、超级新品日、抢冰洗、家电省钱风暴、最终爆发期等多个双线促销节点。
618期间，苏宁易购联合美的、海尔、海信、长虹美菱、博世、西门子、TCL、方太等头部家电品牌，推出“百万台家电免费试用”活动，覆盖空调、冰洗、厨卫、消费电子等核心品类，并重点针对厨房空调、新风空调、除菌冰箱、洗碗机、干衣机、智能门锁等新趋势产品，推出最长180天免费试用、不满意无条件退货退款服务。
在Super会员补贴方面，苏宁易购推出618大促开卡礼活动，用户新开或续费Super会员，可获得50元平台通用券。5月26日晚8点-6月2日，苏宁易购Super会员或生态值500分以上的会员还可免费领取1320元专属消费券，用券购买指定商品，可享满1500-120、满5000-400、满8888-800多档优惠。
此外，苏宁易购平台还将打造百亿补贴专属会场，推出新品礼券、单品直降、分期免息、以旧换新、9.9元特价包邮、早10晚8限量抢折扣、直播红包雨等丰富活动，为消费者购物提供“简单优惠”。
（举报）