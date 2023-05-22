苹果上周可能通过空壳公司申请「xrProOS」商标 AR/VR 头戴设备即将发布

站长之家(ChinaZ.com) 5月22日消息:距离苹果公司的全球开发者大会只有几周的时间了，但据报道，苹果公司仍在秘密地申请与其传闻中的 AR/VR 头戴设备有关的商标。

总部位于特拉华州的 Deep Dive LLC 空壳公司于 5 月 18 日在阿根廷、土耳其和菲律宾提交了使用了苹果公司的 SF Pro 字体设计的 xrProOS 商标申请。同一公司本月早些时候在新西兰申请了 xrOS 商标，据信苹果公司是申请者，因为该公司正在积极保护与头戴设备有关的知识产权。

此外，Deep Dive LLC 于 5 月 18 日还在澳大利亚、新西兰和英国提交了 xrProOS 的商标申请，但没有采用 SF Pro 样式。根据记录，该公司最初于 4 月 27 日在牙买加申请了该商标，苹果公司通常会先在牙买加申请未来产品相关的商标，因为该国没有可供线上搜索的在线商标数据库，这有助于苹果公司的保密工作。

这是第一次有关于 xrProOS 名称的报道，尚不清楚苹果公司如何使用这个名字（如果有的话）。彭博社的 Mark Gurman 表示，苹果公司的头戴设备操作系统将被命名为 xrOS，因此可见尚不清楚 xrProOS 名称如何与苹果计划融合。

Gurman 推测「Reality Pro」有可能是苹果公司头戴设备的潜在名称，如果这个名称被使用，xrProOS 就可以与"Pro"品牌对应。但也很可能苹果只是在这里涵盖所有可能性，并没有当前使用 xrProOS 的计划。

此前报道过与苹果头戴设备有关的商标申请包括 Reality One、Reality Processor、Optica 和 Deep Screen，但是还不清楚是否会真正使用这些名称。其中一些申请是由另一个名为「Immersive HeAlth Solutions LLC」的空壳公司提交的。

预计苹果公司将在当地时间 6 月 5 日的 WWDC 主题演讲中推出 AR/VR 头戴设备和相关的开发工具，并将在今年晚些时候向公众发布。这款设备预计将提供虚拟现实和增强现实特性的组合，可通过手势和眼部追踪进行控制。这款头戴设备的估计价格约为 3000 美元，并将配备外部电池包。

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