店小秘ERP支持ChatGPT一键发布 自动生成产品标题/描述

站长之家(ChinaZ.com) 5月17日 消息:店小秘官方宣布，店小秘ERP支持ChatGPT一键发布，加倍提升产品刊登效率。

官方表示，传统的产品刊登方式存在路径长，人工处理信息多，翻译不准确，操作重复冗余等问题，卖家往往需要耗费大量的时间和人力来完成产品刊登。传统的刊登方式已无法满足卖家更高效运营的需求。因此，店小秘ERP对产品刊登进行优化，支持ChatGPT一键发布，加倍提升效率。

其中，通过店小秘ERP的ChatGPT一键发布，可以智能化自动翻译标题和描述，采集产品自动匹配对应分类，并自动填充产品属性和基本信息，无需人工操作，这种方式不仅可以提高准确率，还可以节省时间和精力，大幅度提高工作效率。

另外，店小秘ERP支持将1688服装类目的产品一键发布到Ozon平台，无需卖家手动操作，全程由ChatGPT自动处理并完成发布，快捷高效。该功能极大地简化了产品刊登流程，节约了卖家90%的时间。

卖家只需在店小秘ERP输入产品信息和关键词，“ChatGPT”即可通过大量数据分析及AI算法，一键生成符合SEO和电商平台特点和要求的高质量产品标题、描述和五点描述。同时，它还可以针对不同的目标受众进行个性化定制，使产品描述语句更具口语化和本土化，从而带来更加精准的流量和转化。

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