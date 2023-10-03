贝恩咨询与OpenAI合作，基于ChatGPT打造生成式AI助手Sage

本文概要: 全球三大咨询公司之一贝恩宣布，将基于OpenAI的GPT-4大语言模型以及自身海量专业咨询数据，打造的生成式AI助手Sage，为18，500名员工提供服务。 贝恩还将微软的Microsoft Copilot集成业务中，用于执行各种日常任务。 贝恩全球管理合伙人Manny Maceda表示，生成式AI对全球的技术创新、生产力和业务增长起到了关键推动作用。

站长之家（ChinaZ.com）10月3日 消息:2023年10月2日，全球三大咨询公司之一贝恩咨询宣布，将与OpenAI合作，将基于OpenAI的GPT-4大语言模型以及自身海量专业咨询数据，打造的生成式AI助手Sage，为18，500名员工提供服务。

Sage是基于GPT-4大语言模型打造而成，通过贝恩自身积累的海量专业数据，用问答的方式可在几秒内便能生成各种内容。

ChatGPT是OpenAI开发的大型语言模型，具有生成文本、翻译语言、编写不同类型的创意内容的能力。贝恩表示，将ChatGPT应用到其业务中，可以帮助员工提升工作效率和客户体验。例如，ChatGPT可以用于自动生成报告、撰写营销文案、分析市场数据等。此外，ChatGPT还可以用于与客户进行沟通，为客户提供个性化的服务。

除了ChatGPT，贝恩还将微软的Microsoft Copilot集成业务中。Microsoft Copilot是微软推出的一款人工智能助手，可以帮助用户完成代码编写、文档写作等任务。

贝恩全球管理合伙人Manny Maceda表示，生成式AI对全球的技术创新、生产力和业务增长起到了关键推动作用。贝恩与OpenAI的合作，将帮助贝恩更好地利用生成式AI，为客户提供更优质的服务。

贝恩咨询是全球三大咨询公司之一，其此次与OpenAI的合作，标志着生成式AI在企业咨询领域的应用取得了新的进展。生成式AI具有强大的文本生成能力，可以帮助企业提高工作效率和客户体验。随着生成式AI技术的不断发展，其在企业咨询领域的应用将更加广泛。

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