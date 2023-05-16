Adobe Premiere Pro 更新正式加入 AI 驱动的基于文本的视频编辑及其他功能

站长之家(ChinaZ.com) 5月16日消息: Adobe 正式更新了 Premiere Pro，加入了基于文本的视频编辑功能。经过今年一段时间的测试版后，Adobe 上个月宣布该功能将于五月份加入 Premiere Pro，而本周这个更新已经上线。

AI 驱动的文本剪辑视频

该功能使用了 Adobe 的 Sensei 机器学习技术，该技术已使用了一段时间。现在，除了自动创建视频文件的转录以供使用隐藏式或开放式字幕外，Premiere 还允许您通过删除文本部分来编辑您的 A-Roll。

它会分析每个单词的音频轨道，并用省略号标出较长的暂停，您可以将鼠标悬停在上面，显示确切的长度。将 A-Roll 削减成草稿只需剪切文本部分或删除转录中的停顿，同样的变化会立即反映在时间轴中。

文本编辑产品仍需要一些微调以达到精确的时间，除了常规的音频和颜色改进和添加 B-Roll 外，但是当处理大量镜头时，这可以节省大量时间。

鼠标支持改进、iPhone 电影制作支持等

虽然基于文本的编辑是此次更新中最大的特性，但对于使用苹果生态系统的用户也有一些其他改进。Adobe 改进了对苹果触摸板和妙控鼠标的支持，从而实现更平滑的滚动。这是一个微小的变化，但是很受欢迎！Adobe 还添加了对 iPhone 电影模式拍摄的电影剪辑的支持。

在最新的 Premiere 版本中还有其他一些更贴近生活的改进。虽然自动保存一直是一个必不可少的功能，但每次保存时它都会在您工作时弹出置于项目前面，将您带离工作。现在，Premiere 的自动保存在后台进行，因此不会干扰您的工作流程。最后，Adobe 扩展了文本剪辑视频，加入了丹麦语的支持。

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