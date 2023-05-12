谷歌发布 Pixel Fold 之后 苹果现在是没有推出可折叠产品的主要手机品牌

站长之家(ChinaZ.com) 5月12日消息:目前全球智能手机品牌中唯一没有折叠设备的是苹果公司，这让它置身于一个未来有望产生数十亿美元的趋势的局外人。

随着 Alphabet 公司的谷歌在周三的一个活动中推出 Pixel Fold，每个运行 Android 操作系统的主要品牌现已采用折叠形态。虽然苹果几年前开始了首款折叠 iPhone 的早期工作，但它对于在市场上进行产品的竞速发布似乎不太感兴趣。

这对苹果来说并不意外，因为苹果通常会花费一些时间，然后以更成熟的产品跳入已有的类别。这也是 2007 年 iPhone 的情况。苹果公司也没有太大的动机去改变其当前的 iPhone 产品线，因为它在高端智能手机市场中占主导地位。

但是，苹果很快可能会发现自己在一个很有前途的领域落后于竞争对手。尽管折叠手机仍只占市场的一小部分，但它们拥有更高的价格，并为新功能打开大门，帮助低端品牌进入高端范围。市场观察人士预计，在智能手机市场整体下降的情况下，这个领域将是增长最快的领域。

问题在于苹果最终是否能帮助巩固折叠概念或错过它，Strategy Analytics 的研究总监 Neil Mawston 表示：「苹果有能力塑造或摧毁未来的折叠行业。推出得太早，一个还没有准备好的折叠产品推出到市场可能会毁掉整个 iPhone 品牌。如果到 2025 年，当行业收入将接近数十亿美元时，苹果没有推出折叠的 iPhone 或 iPad，那我们就开始有点担心了。」

总部位于加利福尼亚州库比蒂诺的苹果公司未立即回应置评请求。苹果公司的大多数收入来自 iPhone 系列，这个系列每年都有一些逐步改良升级的过程，设计和功能多年来没有大的飞跃。迄今为止，折叠手机还没有达到足够大的数量，以从苹果手中夺取有意义的份额。根据 Omdia 分析师 Jusy Hong 的数据，去年苹果在高于 751 美元的手机市场中占据了 77% 的市场份额。

目前，折叠式手机是 Android 系统品牌的比赛，由三星电子在全球范围内支配。但在中国，竞争更加激烈，当地品牌正在利用这些设备提高产品档次。小米、华为、vivo 和 Oppo 每个品牌目前都有几个型号推出。华为 2020 年推出了独立品牌荣耀，该品牌还通过 2021 年价格更加实惠的 Honor Magic Vs 设备进入该市场。

中国品牌面临越来越大的压力，要区分他们的产品，并鼓励用户升级，特别是在整个手机行业停滞不前的情况下。去年，国内智能手机市场出货量下降了两位数。与苹果不同的是，苹果勾画了一个出色的顾客升级周期，促使客户每两年升级一次 iPhone，而灵活性更强的 Android 品牌必须用每个新设备来赢得客户。折叠选择有助于实现这一目标。

Oppo 的海外销售和服务总裁 Billy Zhang 说：「折叠式手机是未来，对 Oppo 的整体产品战略非常重要。」他的观点得到了荣耀的支持，荣耀预计中国将是折叠手机占领高端手机的第一个市场。荣耀的一名发言人表示，与当地供应商的紧密合作有助于快速提高可携带性和价格实惠性，并且中国前 5000 名 app 中有 90% 已经适应折叠设备。

折叠设备的开发需要资本投入，需要设计和改进持久耐用的铰链，还需要进一步的创新，例如三星的超薄玻璃屏幕覆盖层，这使得表面能够弯曲和挠曲，并具备熟悉的玻璃般的触感。

迄今为止，谷歌在折叠市场中的参与仅限于软件。这家属于 Alphabet 的公司负责开发 Android，并自 2019 年首款 Galaxy Fold 推出以来，一直与三星合作，使操作系统和其应用程序可以与这些设备兼容。其自己的 Pixel Fold 可能会对仍拥有先发优势和全球市场 79% 份额的三星造成竞争，根据 IDC 的 Bryan Ma 的数据显示。

对于苹果来说，它进入这个类别的第一个产品更可能是平板电脑而不是折叠 iPhone，根据移动行业资深人士和 CCS Insight 和 Omdia 的分析师称。分析师预计在 2024 年会推出一款「具有柔性显示屏的超高端 iPad」。同时，分析师认为折叠屏幕中间的折痕是苹果采用这一技术的主要障碍。即使在最新的三星设备中，这种缺陷也有很大改善空间。而在其显示技术选择上，苹果是出了名的苛刻。

分析师表示：「十年或更长时间以来，苹果一直在其产品开发实验室中尝试柔性显示技术，这是不可想象的。现有的 iPhone 产品组合的强大和高利润率消除了苹果对于回应竞争对手折叠智能手机设备的需求。」

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