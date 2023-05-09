特斯拉否认换代Model 3即将国产：消息不实

站长之家（ChinaZ.com）5月9日 消息:据第一财经消息，针对“特斯拉换代Model3将于6月1日将在上海量产”的报道，特斯拉中国方面否认了该消息的真实性。

据了解，特斯拉Model3在北京时间2016年4月1日11点30分在美国发布。

截止目前，特斯拉Model3后驱版在中国的售价为23.19万元，Model3高性能版售价33.19万元。

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