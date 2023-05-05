欧盟警告苹果不得限制 iPhone 15 系列未经认证的 USB-C 电缆速度

站长之家(ChinaZ.com) 5月5日消息:去年，欧盟通过立法，要求iPhone和其他许多采用有线充电的设备必须配备USB-C接口，才能在该地区销售。苹果公司在2024年12月28日之前必须遵守该法律，但从Lightning到USB-C的转换预计将在今年晚些时候的iPhone15机型上发生。

今年2月有传言说，苹果可能计划限制未经其「MadeforiPhone」计划认证的USB-C电缆的充电速度和其他功能。与现有iPhone上的Lightning端口一样，iPhone15型号的USB-C端口内的一个小芯片将确认所连接的USB-C电缆的真实性。

「我相信苹果将为iPhone15优化MFi认证的充电器的快速充电性能，」苹果分析师郭明錤在3月份说。

据德国报纸DieZeit报道，针对这一传言，欧盟专员ThierryBreton已致函苹果公司，警告该公司限制USB-C电缆的功能是不允许的，并将在法律生效后阻止iPhone在欧盟销售。德国新闻机构DPA获得了这封信，报道称欧盟在3月中旬的一次会议上也警告了苹果。

鉴于苹果公司在2024年底之前必须遵守该法律，它仍然可以在今年晚些时候在iPhone15型号的USB-C端口中加入一个认证芯片。而iPhone16机型预计将于2024年9月推出，即使这些设备也会在法律生效前上市。

报道称，欧盟打算在今年第三季度前发布一份指南，以确保对该法律进行「统一解释」。

值得强调的是，苹果可能限制未经认证的USB-C电缆连接到iPhone15机型的功能，目前只是一个传言，所以该公司是否真的推进所谓的计划还有待观察。带有USB-C接口的iPad没有为此配备认证芯片。

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