害怕将数据泄露给 ChatGPT？微软正计划推出 10 倍成本的私有版本 AI 聊天机器人

站长之家(ChinaZ.com) 5月5日消息:根据 The Information 的一份报道，微软正计划向银行、医疗机构和其他关注数据泄露和监管合规的大型机构提供以隐私为重点的专有 ChatGPT 聊天机器人。

该产品可能在「本季度晚些时候」宣布，将在专用服务器上运行 ChatGPT，与其他公司或使用微软在 Edge、Windows 及其他产品中嵌入的 ChatGPT 版本的其他个人用户使用的服务器分开。这可以防止敏感数据被用于训练 ChatGPT 的语言模型，也可以防止无意中的数据泄露——想象一下，一个聊天机器人向另一家公司透露关于一家公司的产品路线图的信息，而这两家公司都使用 ChatGPT。

问题是，这些独立的 ChatGPT 版本的运行和使用成本可能会很高。报告称，这些私有实例的费用「可能是客户目前使用普通版 ChatGPT 的 10 倍」。

据称，OpenAI 正计划「在未来几个月内」推出类似的产品，在这种订阅方式下，企业员工和客户输入到 ChatGPT 的信息默认不会被用于训练其语言模型。主要的区别是，微软的版本将使用该公司的 Azure 平台作为其后端，而不是像亚马逊 AWS 这样的竞争对手的平台。

根据微软对 OpenAI 进行的「多年、数十亿美元的投资」条款，微软被允许转售 OpenAI 的产品。显然，这将导致这两家公司争夺一些相同的用户。

彭博社报道说，在一名员工于 4 月将「内部源代码」输入 ChatGPT 后，三星已经禁止其员工在工作设备上使用 ChatGPT 或谷歌的 Bard 等聊天机器人。私人 ChatGPT 实例可以让这些员工利用 ChatGPT 和其他生成式人工智能产品的优势，而不会将内部信息泄露给其他公司或公众。Verizon、摩根大通、花旗集团和高盛等公司也采取了类似的措施。

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