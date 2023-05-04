支付宝数据显示：五一出境游讲地道、讲实惠 人均消费力比2019增长40%

今年五一“黄金周”，国内游开启“人从众”模式;与此同时，重启的出境游，这个五一也水涨船高。据支付宝公布的最新数据显示:2023年五一出境游人均交易笔数已超三年前同期，人均消费金额比2019年五一增长40%;从出境游首选目的地看，中国香港依然最受内地游客欢迎，中国澳门、日本、泰国和韩国也紧随其后。

最有意思的是，这个五一“黄金周”期间，境外多地的旅游局和商家，也纷纷借鉴中国旅游局长们的经验，接连跑上支付宝生活号勤吆喝:泰国旅游局推出会讲普通话的旅游警察，承诺泰国游安全有保证;日本和歌山观光局更热情，请来中国血统的大熊猫家族帮忙;迪拜旅游局对中国游客打出免签牌，还官方欢迎中国游客游迪拜用支付宝环球消费券……

“好久不见，中国朋友，泰国始终欢迎你们!”五一期间，泰国国家旅游局局长育塔萨和泰国旅游局副局长ChattanKunjaraNaAyudhya，做客支付宝“市民中心”生活号，诚恳打出“安心牌”:“在中国游客喜欢去的地方，我们还专门配备了会说普通话的旅游警察。从入关到住酒店、进商场，我们当地会说普通话的人很多，中泰一家亲，有问题直接问。”

“时隔三年，大阪新出了很多有趣好玩的景点、美味的餐厅和舒适的酒店，期待中国游客再来!”日本大阪旅游局发言人说。在支付宝“市民中心”视频里，小众目的地和歌山也不输大阪，和歌山观光局代表喊话中国游客，欢迎来和歌山吃金枪鱼、泡温泉，还有看看永明的孩子们。要知道被称为“英雄父亲”大熊猫永明，在和歌山冒险大世界有一个16口“人”的熊猫家族，今年2月份它刚回国就让当地人甚为想念。

“我们很高兴欢迎中国朋友归来，未来博物馆和世博城等全新景点已开放，欢迎来尝鲜”，迪拜旅游局首席执行官IssamKazim说。在亚洲另一头，迪拜旅游局不仅拿出对中国游客的免签政策利好，五一还在官微上晒出了游迪拜用支付宝消费券的折扣攻略。早在2018年，迪拜就引入了中国人出境游必带的支付宝，目前中国游客看到蓝色二维码就能在迪拜的各大商圈及免税店买买买，还能在打车等多场景扫一扫。

三年不见再出发，和三年前比的不仅是反弹的消费热情，还有更加安全、方便、实惠的中国移动支付。

在中国有着百万粉丝的韩冰，是泰国旅游局的泰国文化代表，五一期间他在支付宝生活号里，秀出自己在泰国当地前方的支付宝账单:五六房的原产地大榴莲，在当地只卖1斤10元。曼谷街头，大小商户纷纷摆出的蓝色二维码，物美价廉的榴莲自由、海鲜自由和“马杀鸡”自由扫一扫就能实现。

在日本镰仓，漫画灌篮高手的实景地，知名旅游博主付玉蒙三年后再游日本，发现街头巷尾都有熟悉的蓝色二维码，比三年前要多得多，连日本的“12306”——“乘换案内”小程序也上来支付宝，不带现金就能轻松订票、畅游日本。

除了大型商场和热门景点迎来大批游客，中小商家也因此生意兴旺。支付宝出境游数据显示，以中国港澳地区为例，五一活跃商家数就比2019年增长七成，显示出旅游复苏对全球各地中小商家的生意提振。

在中国香港，“老字号”们惊喜地发现:这个五一，昔日熟悉的内地老客人又回来了!在旺角，康和堂凉茶铺的老板娘，凌晨三点手工熬制龟苓膏、提前开门迎客，“真没想到还能看到三年前的北京回头客，这个五一他们携家带口来，就想尝一尝正宗的港式龟苓膏和雪梨茶。”而在旺角的银龙茶餐厅，为了接待更多不同时段来的内地客，更从一大早营业到凌晨2点，新老客排长队，少不了要点他家最Q弹的港味粒粒手打鱼蛋。

阔别三年，不少内地游客惊喜发现，如今到香港乘坐公交地铁通过支付宝就能实现“一码通行”，五一假期，支付宝用户带动香港商户交易金额，较去年同期增长近一倍。

“有朋自远方来不亦乐乎“，香港餐饮联业协会会长黄家和说:全香港有18区约17000万家餐厅，区区有美食;而且香港餐厅现在几乎全都接受移动支付，内地游客今天来香港，会发觉比三年前更方便、更实惠、更融合。

不止于此，2019年，蚂蚁集团推出了Alipay+跨境支付技术解决方案，助力全球商家和移动时代消费者建立广泛连接。目前，Alipay+已经覆盖了超过70个国家和地区。支付宝和多个电子钱包用户看到Alipay+标识即可实现扫码付款。

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