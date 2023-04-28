华为一季度营收1321亿元 同比增长0.8%

Meta第一季度营收为286.45亿美元，同比增长3%，超过预期，扭转了前三个季度的下滑趋势。Meta第一季度的收入超出预期，扭转了前三个季度的下滑趋势，表明尽管面临监管挑战，该公司仍在增长。第一季度好于预期的业绩也表明，meta在metaverse和其他举措上的投资正在获得回报。