扎克伯格热衷于人工智能 Facebook 被调侃将改名为 MetAI

站长之家(ChinaZ.com) 4月25日消息:就在 18 个月前，马克·扎克伯格把 Facebook 的未来押在了元宇宙上，并将公司改名为 Meta。现在，一些分析师担心他可能对另一种昂贵的技术过于痴迷。

Meta 公司的首席技术官 Andrew Bosworth 本月早些时候表示，扎克伯格和其他高管现在大部分时间都在花在人工智能上。Bosworth 曾是扎克伯格在元宇宙探索中的主要合作伙伴，并且一些分析师对他的新表态感到不安。

Bernstein 分析师在发出这些评论并与科技投资者会面后提出了警告。「关注扎克伯格对所有与人工智能有关的事物的新发现，」他们在一封研究邮件中说。「效率之年似乎即将结束（我们已经到了四月），名称更改为 MetAI（我们的最佳猜测）现在可能出现了。」Meta 的公共关系部门周一没有回应置评请求。

投资者和分析师们刚从 Meta 公司的元宇宙挥霍中恢复过来。他们现在希望 Meta 保持成本保守，并且 Meta 的大规模裁员，几乎相当于公司的四分之一，似乎正在满足他们的期望。

但是，如果扎克伯格要与 OpenAI、微软和谷歌一起在人工智能领域保持竞争，这将是昂贵的。Meta 的首席财务官称，在 2023 年，人工智能将占用公司资本支出增长的「绝大部分」。自那时以来，Meta 已经略微削减了资本支出计划，但该公司一直在购买训练新的生成式人工智能模型所需的英伟达芯片。这些芯片每个可以达到约 10000 美元的价格。

MetaAI 研究小组在 5 个月内使用了 2048 个 A100 英伟达芯片来训练一套新的语言模型，人工智能行业高管 Emad Mostaque 在周五发推文说道。

自 10 月 25 日 Meta 表示加大对人工智能的投资以来，英伟达的股价已经翻了一倍以上，而 Meta 的股价上涨了约 54%。Meta 将于 4 月 26 日发布季度财报，华尔街将密切关注该公司的支出和投资计划。

可以肯定的是，人工智能可能有助于 Meta 的核心广告和社交媒体业务，而元宇宙业务会有重大转变。

「在核心业务和广告方面，我们如何制作更相关的广告？」Meta 的首席运营官在最近的摩根士丹利会议上说，「要靠机器学习算法、人工智能。」

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