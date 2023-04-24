OpenAI 联合创始人演示拥有惊人功能的官方版 「AutoGPT」

站长之家(ChinaZ.com) 4月24日消息:OpenAI 联合创始人 Greg Brockman 日前在 Ted 的演讲中分享了 ChatGPT 的基本设计原则，并展示了即将发布的官方版「AutoGPT」。

ChatGPT 的新功能非常惊人，包括分析 Excel 报表、自动下单食材、帮助用户在 Twitter 上分享 AI 代劳的工作以及将白话描述修改为适合 AI 绘图的更友好的格式化 Prompt，同时还提供绘制好的图片等等。这些前沿的功能将进一步推动这一革命性产品的上限，使其在更广泛的行业和场景中发挥作用。

据了解，Auto-GPT 是一种「人工智能代理」，它可以根据自然语言的目标来尝试实现它，通过将其分解为子任务并在自动循环中使用互联网和其他工具来实现目标。它使用 OpenAI 的 GPT-4 或 GPT-3.5 API，并成为使用 GPT-4 执行自主任务的首个应用示例。

与 ChatGPT 等交互式系统需要针对每个任务手动命令不同，Auto-GPT 为自己分配新的目标，以达到更大的目标，没有人类输入的必要。它能够执行响应提示以完成目标任务，并在此过程中根据新信息创建和修订自己的提示到递归实例。它通过写入和读取数据库和文件来管理短期和长期记忆；通过摘要来管理上下文窗口长度要求；可以执行互联网基于的动作，如网络搜索、网络表单和 API 交互，而无需人为干预；并包括语音输出的文本到语音转换。

Auto-GPT 可以快速迭代地编写、调试、测试和编辑代码，甚至认为这种能力可能延伸到 Auto-GPT 的自身源代码，实现了一定程度的自我改进。然而，由于其基础的 GPT 模型是专有的，Auto-GPT 无法修改它们，通常也无法访问自己的基础系统代码。

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