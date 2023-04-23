Midjourney 不再「六指琴魔」 但生成游戏手柄遇到新难题

站长之家(ChinaZ.com) 4月23日消息:虽然 Midjourney 已经可以成功地渲染拥有正确手指数量的人类，但生成式人工智能显然无法处理游戏手柄的设计。

图片来自reddit

有人请求了 Midjourney 社区的帮助，想要生成一些简单的玩家手持手柄游戏的照片，结果得到了一些可怕的图像。

虽然人形状还好，但手柄的设计像电影中的怪物，充满了随机的按钮、扳机和摇杆。造成这种情况的原因可能是提示太过于宽泛，并且手柄的背部设计缺乏原始素材。这个失败的实验可能表明，生成式人工智能的一个最大弱点在于，它无法填补缺失的东西，只能根据已有的内容进行变化。

据了解，目前在 AIGC 绘图领域，Midjourney 是一个比 OpenAI 还神奇的存在。今年 3 月份，Midjourney V5 版本更新解决了「画手」的技术难题。曾经 Midjourney V4 演绎的「六指琴魔」，在 V5 中几乎得到了完美的解决。

让 AI 画出逼真的人类手部特征是一个看起来简单但却出奇复杂的任务。因为在 AI 的训练图集中，手往往都不是图片的重点，同时人们握手、牵手、鼓掌等不同状态下手部形态各异，很难形成标准化的模版，这也就造成了 AI 学习难度的激增。

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