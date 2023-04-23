外包公司裁减数十名训练 OpenAI 的 ChatGPT 背后语言模型的派遣工

站长之家(ChinaZ.com) 4月23日消息:据一位熟悉此事的人士和内部沟通文件称，几十名帮助训练为 ChatGPT 提供能力的 OpenAI 语言模型的外包公司派遣工在 3 月被解雇了。

根据内部 Slack 截图，截至 3 月 16 日，总部位于旧金山的公司 Invisible Technologies 解雇了 31 名派遣工。裁员是在 OpenAI 的 ChatGPT 风靡全球之时进行的，用户蜂拥而至，希望能让他们的生活和工作更轻松。

内部 Slack 截图还显示，数百名被称为「高级 AI 数据培训师」的 Invisible 承包商派遣工与 OpenAI 合作，培训其 GPT 机器人。一位熟悉此事的 Invisible 派遣工说，Invisible 的人工智能数据培训师负责提高模型的编码技能，增强他们的创意写作能力，或训练他们停止说某些话，他要求匿名，因为他签署了保密协议。

Invisible 的运营副总裁 Kamron Palizban 在 3 月份的全体员工会议上谈到了裁员问题。他说，OpenAI 希望因业务需求的变化而减少其承包商数量。Palziban 在会上说，许多被裁的承包商所从事的项目没有为 OpenAI 提供足够高的投资回报。

OpenAI 和 Invisible Technologies 没有回应评论请求。

Invisible 与 OpenAI 的关系让我们看到了这家 ChatGPT 制造商的数据训练实践，它在很大程度上对公众保密。

在 OpenAI 与 Invisible 的合同调整之前，Semafor 首次报道了为期六个月的人员持续增加。知情人士告诉 Semafor，截至 1 月，OpenAI 已经在东欧和拉丁美洲等地雇佣了近 1000 名数据标注派遣工。

在微软向 OpenAI 投资 100 亿美元后的两个月，Invisible 就进行了裁员。但 Invisible 并不是唯一与 OpenAI 合作的承包公司。

根据《时代》杂志的调查，2022 年 2 月，同样位于旧金山的承包公司 Sama 在得知其在肯尼亚的数据标注人员正在审查性虐待、仇恨言论和暴力等有害内容后，结束了与 OpenAI 的合作。

OpenAI 发言人在给《时代》杂志的一份声明中说：「对有害的 [文本和图像] 进行分类和过滤是一个必要的步骤，以尽量减少训练数据中包含的暴力和性内容的数量，并创建能够检测有害内容的工具。」

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