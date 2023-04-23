微软总裁：中国人工智能发展不会落后 将成为 ChatGPT 的劲敌

站长之家(ChinaZ.com) 4月23日消息:微软总裁 Brad Smith 认为，中国的研究机构和公司将成为 ChatGPT 的主要竞争对手。根据 Nikkei Asia 的报道，Brad Smith 说，随着生成式人工智能发展的竞争升温，中国不会落后。

「我们看到有三家处于绝对领先地位，」Smith 在东京接受 Nikkei Asia 的采访时说。一个是微软的 Open AI，第二个是谷歌，第三个是北京人工智能研究院。

「谁在前面，谁在后面，从一年中的某段时间到另一年可能会有一些变化，但有一件事是绝对不变的：差距几乎总是以月为单位，而不是以年为单位，」Smith 说，他称创新的竞赛「竞争非常激烈」。

生成式人工智能 —— ChatGPT 背后的技术 —— 能够以接近人类的复杂程度产生文本和图像。然而，该技术也引发了人们的担忧，即它可能通过自动化许多工作来取代工人。其他担忧包括它有可能传播错误信息，侵犯版权，损害隐私和泄露敏感信息。

按照 Nikkei Asia 的报道，Smith 说，解决这种担忧的办法不是停止创新，而是利用和改进现有产品。他说，像其他技术一样，人工智能可以是一种工具，也可以是一种武器，他以网络攻击为例说。

「我们绝对应该假设，甚至期待，某些国家会利用人工智能来发动网络攻击，甚至比我们今天看到的更强大的网络攻击和网络影响行动，」他警告说。

「我们从根本上发现，如果技术创新得当，实际上可以以强大的进攻为代价来加强防御。」他说。

Smith 表示：「我们已经在使用人工智能来实时识别新的攻击，并拦截它们。我们的行动速度甚至比人类还快。… 我们正在使用人工智能来检测外国的网络活动和虚假信息活动」。

但是，「如果我们能够继续将人们最优秀的头脑与最好的技术相结合，这是一个我们应该能够胜过任何对手的领域，」他说。

Smith 还指出了该技术如何解决劳动力短缺问题 —— 亚洲面临的最大挑战之一。「劳动年龄人口必须养活更多退休人员，并依赖在职人员的经济增长。我们迫切需要寻找新的生产力增长来源，」他说。「没有其他方法可以增加 GDP。」

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