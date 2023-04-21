周鸿祎内部信：鼓励所有员工拥抱GPT 拿到更好的绩效

站长之家(ChinaZ.com) 4月21日 消息:今天下午，360集团创始人周鸿祎发布主题为“三六零人工智能总动员”的内部信，要求360每一位员工、每个产品和业务都要全面拥抱人工智能，适应人机协作，着手产品重塑。

周鸿祎在信中透露，360集团将推行“揭榜挂帅”制，招募更多员工加入大语言模型的核心研发。

据了解，360内部已经有非常成熟的大语言模型研究团队，尤其在多模态算法上处于行业领先地位。面对GPT或将引发失业潮的声音，周鸿祎认为“这是制造焦虑”。他在信中表态，“有好奇心、能和GPT协同办公的360员工不会被GPT淘汰”，并鼓励所有员工拥抱GPT，借助GPT拿到更好的绩效。

周鸿祎在内部信中表示，超级人工智能的时代已经到来，只有迅速拥抱趋势的企业才能保持创新活力，立于潮头。360作为搜索引擎厂商，在数据获取和清洗、人工知识训练和场景等大语言模型核心要素上天赋异禀，“这场赛跑一上场就领先了一个身位。”未来更要全方位调动资源践行“两翼齐飞”战略，一方面自研360GPT，造“发动机”，另一方面做大场景优势，加速“360智脑”落地进程。

他还称，大语言模型是场新工业革命，任何APP、软件、网站和应用都值得被重塑。GPT和百行千业的深度结合将直接改变行业竞争格局，搭不上这班车的企业就会被淘汰。为此，他给360所有产品经理留了一道“作业题”:人工智能时代该如何重塑产品。

（举报）