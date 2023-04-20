有道词典桌面版改名“有道翻译” 新增AIBox等功能

现在的学生在学习方面都是十分紧张的，学习的压力也不小，可能有些题目家长也不一定能做出来，更别说在家里辅导了。部分家长会选择报一些辅导班，不过费用不低时间上也很难安排有部分会选择学习机，不仅内容全面学习的时间也比较自由，小朋友们也喜欢用。以上的科大讯飞学习平板，有道AI学习机，读书郎学习机大家可以自己再看看，选择一款适合自己的才是最为重要的。