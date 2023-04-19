微软和 Epic合作，GPT-4 将用于寻找医疗记录的趋势

站长之家（ChinaZ.com）4月19日 消息:微软和 Epic Systems 宣布，正将 OpenAI 的GPT-4AI 语言模型引入医疗保健领域，用于起草医护人员对患者的消息响应，并在寻找趋势的同时分析医疗记录。

Epic Systems 是美国最大的医疗保健软件公司之一。据报道，美国超过29%的急症医院使用其电子健康记录 （EHR） 软件(如 MyChart) ，全球超过3.05亿患者在 Epic 中拥有电子记录。

微软提到了 Epic 将使用其Azure、OpenAI 服务的两种具体方式，该服务提供对 OpenAI 大型语言模型 （LLM）(例如 GPT-3和 GPT-4)的 API 访问。通俗地说，就是企业可以利用微软的Azure云平台为其提供生成式AI服务。

将 GPT-4整合到医疗保健中将提高医疗保健提供者的生产力，使他们能够专注于需要他们注意的临床职责。它还将为 Epic 的数据探索工具 SlicerDicer 带来自然语言查询和数据分析，使临床领导者能够以对话和直观的方式探索数据。

将 GPT-4集成到医疗保健中是将大型语言模型 （LLM） 集成到每种类型的业务的更大趋势的一部分。

不过，研究人员担心GPT-4的模型可能会编造不准确的信息。语言模型不适合用于基于事实的谈话，因为其并不会提供准确的信息。

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