魅族StarV Snap AI拍照眼镜发布：售价1999 元起

2025-09-15 16:05 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月15日 消息:今日下午魅族22新品发布会上，一款名为StarV Snap的AI拍摄眼镜成为全场焦点。这款突破传统智能眼镜形态的产品以39克超轻人因工学设计惊艳亮相，通过50项人体工程学优化实现重量均匀分散，彻底解决"丑、重、硌"的行业痛点，鼻梁、耳部无压迫感的设计支持全天候舒适佩戴。

外观采用经典框型设计，磨砂质感镜框不仅时尚百搭适配多种脸型，更具备防指纹沾染特性，告别传统电子设备油腻指纹的困扰。核心影像系统搭载1200万像素专业镜头，配合109°超广角、f/2.2大光圈及5P定制光学镜片，在720P模式下可实现无限时长连续录像，1080P高清录制则支持40分钟持久拍摄，横竖屏自由切换功能满足多场景记录需求。

技术层面，该产品首搭第一代骁龙AR1平台，通过精准功耗控制实现长效续航。Type-C接口支持边充边用，配合专属充电盒可提供9次完整充电，综合续航能力达行业领先水平。AI引擎的深度集成赋予其智能交互新维度:既能通过语音指令完成艺术解读、百科问答、AI识物等即时查询，也可实现12国语言同声传译、会议录音实时转写等生产力工具功能，甚至能根据食材智能推荐菜谱、播报卡路里。

影像创作方面，Live实况图模式与LOMO艺术滤镜的加入，让用户可一键生成富有电影感的动态影像，拍摄成果可直接分享至主流社交平台。针对不同用户需求，魅族提供变色镜片、近视镜片及无度数镜片等多样化选择，镜腿末端特别设计的防滑纹理进一步强化运动场景适配性。

