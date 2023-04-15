小米任命栾剑为技术委员会 AI 实验室大模型团队负责人

站长之家(ChinaZ.com) 4月15日消息:小米集团近日发布一份内部邮件，任命栾剑为技术委员会 AI 实验室大模型团队的负责人，并向技术委员会副主席、AI 实验室主任王斌汇报。

公开资料显示，栾剑目前担任小米技术委员会 AI 实验室语音生成团队的负责人，之前曾担任东芝（中国）研究院研究员、微软（中国）工程院高级语音科学家、微软小冰首席语音科学家以及语音团队负责人等职位。

此前在财报发布后的电话会议中，小米集团总裁卢伟冰曾在接受采访时谈到了与 AI 相关的话题。他表示，小米正在采用多技术路线并行探索 AI 大模型的落地，而 ChatGPT 的成功为小米验证了这个方向的正确性，并给予了小米很大的信心。目前，小米的小爱同学是一个典型的大模型落地场景。

卢伟冰介绍说，小爱同学已经在与用户的交互体验中积累了长期可复用的经验，并且小米拥有丰富的场景落地经验，小爱同学支持手机、音箱、车等多场景的智能融合。未来，小米将继续研究大模型，并引入更加先进的大模型能力，包括探索多模态能力、提升智能座舱交互体验等。目前，小米 AI 团队拥有超过 1200 名成员。

而雷军昨晚在微博发文首次谈到了小米对大模型和 AIGC 的看法。雷军表示，小米在 AI 领域已经耕耘多年，有 AI 实验室、小爱同学、自动驾驶等团队，对于大模型，我们当然会全力以赴，坚决拥抱。雷军表示，我们正在研发一些有趣的技术和产品，等打磨好了，再给大家展示。

另外，在此次内部邮件中，还涉及到了国际业务部的人事任命。任命人力资源部总经理王栋兼任国际业务部 HR 负责人；任命林恩担任国际业务部政委，向集团总干部部部长刘德和国际业务部总裁卢伟冰双线汇报；任命刘宇翔担任国际业务部参谋长，并继续兼任小米印度政委，向国际业务部总裁卢伟冰汇报。

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