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每周AI大事件 | 国产大模型热战开启、AI监管规定来了、马斯克入局AIGC大战

2023-04-14 09:07 · 稿源：站长之家

欢迎来到站长之家的[每周AI大事件]，这里记录了过去一周值得关注的AI领域相关内容，帮助大家更好地了解人工智能领域的动态和发展风向。

互联网 创业

Part1动态

「国内要闻」

生成式人工智能服务管理办法发布

其中提到利用AI生成内容应当真实准确，采取措施防止生成虚假信息;提供者应当对生成式人工智能产品的预训练数据、优化训练数据来源的合法性负责等。

知乎发布"知海图 AI" 中文大模

知乎和面壁科技合作的中文大模型“知海图AI”正式开启内测。同时，基于人工智能的“热榜摘要”开启内测，对知乎热榜上的问题回答进行抓取、整理和聚合，并把回答梗概展现给用户。

阿里所有产品将接入大模型全面升级

阿里CEO张勇表示，阿里巴巴所有产品未来都将接入大模型全面升级 ，包括天猫、钉钉、高德地图、淘宝、优酷、盒马等。

王小川成立百川智能

前搜狗 CEO 王小川宣布成立百川智能，并透露“百川智能”已经获得了5000万美元启动资金。百川智能”已初步搭建起包括搜狗、百度等技术骨千在内的团队，目前已经开始训练500亿参数的模型。王小川称，争取年内发布国内最好的大模型和颠覆性的产品。

京东将在今年发布千亿级产业大模型「京东版」ChatGPT

京东集团副总裁何晓冬透露:京东将在今年发布新一代产业大模型，言犀是「京东版」ChatGPT，言犀大模型预训练参数达到千亿级，品类覆盖3000+，人工审核通过率95%+、生成文字30亿 +。

昆仑万维「天工」大语言模型4月17日启动邀测

由昆仑万维和奇点智源合作自研的国产大语言模型「天工」3.5（tiangong.kunlun.com）将于4月17日启动邀请测试。据称，「天工」大模型已经非常接近OpenAI ChatGPT的智能水平。

商汤科技推出“商汤日日新”生成式大模型

商汤科技宣布推出大模型体系“商汤日日新大模型”，包括自然语言生成、文生图、感知模型标注、以及模型研发功能。此外，商汤科技还推出了商汤自研中文语言大模型应用平台“商量”。

360GPT产品“360智脑”开放内测

中国版 ChatGPT 产品“360智脑”正式面向企业用户开放内测（申请内测地址:so.com/zt/invite.html#/）。企业用户在PC端360搜索首页申请并获得测试资格后，可通过企业安全云体验使用。

百度打假声明:目前文心一言无官方 App

百度官方发布声明称:目前文心一言没有任何官方 App，在公司官宣前，凡是在 App Store 和各种应用商店看到的“文心一言” App 都是假的，凡是声称有“文心一言源代码”的都是骗子。公司已对苹果公司及相关开发者团队发起诉讼。

飞书发布 AI 助手 My AI

飞书发布 AI 助手「My AI」。这款产品可为用户做会议纪要、自动创办待办事项、一键整理销售报告、对齐 OKR 等等，均通过自然语言交互完成。目前，My AI 暂未公布测试或正式发布时间。

国际要闻

马斯克入局AIGC大战

马斯克豪掷千金紧急抢购约1万张GPU。据称推特版GPT已在准备中，而且推特本身就拥有海量数据，存在一定优势。同时，马斯克也在大力抢人，目前已成功挖到两位DeepMind工程师。

谷歌Bard为“Google it”按钮添加了更多搜索主题

Google 将谷歌搜索引擎的自动搜索短语集成到 Bard 聊天机器人中。用户在回复后点击 Bard 中的“Google it”按钮，将首先收到与主题匹配的搜索短语建议，点击该短语将带出匹配结果的谷歌搜索页面。

OpenAI、微软、谷歌等将讨论制定AI使用标准

本周三，人工智能开发领域顶尖企业的高管和员工将开会讨论制定关于如何使用人工智能技术的标准。OpenAI、微软、谷歌、苹果、英伟达、Stability AI、Hugging Face和Anthropic等公司的代表预计将出席。

AI绘画巨头Stable Diffusion背后的公司也要缺钱了

据报道，AI绘画巨头Stable Diffusion背后的公司Stability AI资金将要用完了。2022年12月，该公司从筹集了1.01亿美元的资金，目前已经“烧掉了很大一部分”资金。

AI辨声判断感冒准确率达70%

最近，印度研究人员对德国630名人员的声音进行了分析，试图通过分析声音来判断人们是否感冒。结果显示，AI判断对象是否感冒的准确率达到了70%。

首款ChatGPT眼镜来了

尖端智能眼镜开发商和零售商Innovative Eyewear公司旗下brands宣布推出一款名为 Lucyd 的新 iOS/Android 应用程序。该程序支持ChatGPT语音界面。用户可以通过眼镜内置的麦克风向 ChatGPT 提问，并通过立体声扬声器听到回答。

ChatGPT相关

OpenAI推出ChatGPT漏洞赏金计划

OpenAI 宣布推出漏洞赏金计划（Bug Bounty Program）， 该公司将根据报告问题的严重性和影响提供现金奖励，奖励范围从200美元到20000美元。

OpenAI 正考虑将 ChatGPT 扩展到日本

OpenAI 首席执行官 Sam Altman于4月10日访问日本并会见了首相岸田文雄。他透露，正在考虑将 ChatGPT 扩展到日本。

欧洲多国对 ChatGPT 展开调查

法国国家信息自由委员会决定对 ChatGPT 提出5项指控，并展开调查。西班牙方面也已经正式对 ChatGPT 可能的违反法律行为展开初步调查程序。此外，欧洲数据保护委员会宣布成立专门工作组，以促进该调查在欧洲地区的合作事宜。

Insider将开始尝试用ChatGPT撰写新闻报道

在线媒体公司Insider宣布将开始尝试利用ChatGPT进行新闻报道。该媒体正在寻求成立一个由员工作家组成的工作组，以测试如何负责任地将人工智能与工作组的内部应用程序添加到公司的工作流程中。

Part2 观点

赵明谈ChatGPT：荣耀不做大模型

荣耀CEO赵明表示，既要看到ChatGPT大模型在互联网上的变化，又要思考荣耀自身如何脚踏实地地发展。荣耀不是一个互联网公司，不可能换个赛道走向大模型。

巴菲特:不确定AI对人类是否有益

巴菲特表示，他在AI方面没有任何专业知识，但多亏了微软联合创始人比尔·盖茨，他尝试了流行的聊天机器人ChatGPT。对于ChatGPT这样的人工智能技术，巴菲特目前尚不确定是否对人类有益。他说:“在能力方面，这是一个令人难以置信的技术进步，确实非同寻常。但是，我还不确定它是否有益。”

王小川:OpenAl比我们应该领先三年

此前李彦宏接受采访称，百度的文心一言和OpenAl差距可能在两个月左右。王小川:可能采访的是平行宇宙里的他，用时间衡量的话，OpenAl比我们应该领先三年时间是有的。是晚了，晚了也得干。

学者警告 ChatGPT 的法律问题是一颗“定时炸弹

近日，哥伦比亚大学的法学学者Tim Wu对于OpenAI的ChatGPT在法律责任方面的问题的警告。他认为，ChatGPT存在着严重的诽谤责任问题，这是一个定时炸弹。

北大教授:可将GPT技术「类比于从短信到微信的聊天革命」

北京大学教授、CAAI 副理事长刘宏表示，可以将 GPT 技术「类比于从短信到微信的聊天革命」。目前 GPT 技术正处在从「玩具」向工具的快速发展过程中，近期 GPT 技术引发社会各界的巨大关注部分源于其「好玩」的特性，而未来 GPT 技术的发展目标应该是逐步取代越来越多的创造性劳动。

Part3 深度

“百模大战”，来了

一夜之间，AI大模型热得发烫。百度最先挑起战事，阿里、商汤跟得最紧、跑得最猛，都已发布类ChatGPT产品。不止如此，科大讯飞等中大厂的大模型也已经在发布的路上。百“模”大战，一触即发。

ChatGPT生成的内容，是否享有版权?

Open AI“GPT4”新系统的发布和百度“文心一言”的推出，也将国内对AIGC版权问题的探讨再次推向高潮。本文希望结合国内外在AIGC版权领域的既有案例实践，就目前ChatGPT类产品生成内容的版权属性、权利归属与责任机制等尝试做了理论探讨。

ChatGPT，先养肥了卖课的

ChatGPT和AI绘画火了，搞培训的赚到第一笔钱。目前市面上有大量个人大V主导的付费社群，这一类也是传播最广的ChatGPT付费学习团体。比如提供加入ChatGPT相关付费社群的服务，收费198元/年。与个人大V相对应的是机构形式的培训班。

AI会杀死“美图秀秀们”吗?

近期，有传言称某头部修图APP“因为AI（的冲击）正处于生死存亡之际”。虽未指名道姓，但行业内给出的反应大多是:AI在“无差别攻击”各个行业的时候，修图APP也难逃一劫，因为目前AIGC以图像生成方面的应用相对最为广泛。

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    天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。

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    OPPO Pad2

  • 骁龙7+ Gen2支持哪些网络技术？

    5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。

    骁龙7+Gen2

  • 骁龙7+ Gen2的影像能力如何？

    支持18bit三ISP、支持4K HDR视频拍摄骁龙7+ Gen2 是首款在骁龙 7 系中支持18bit三ISP（图像信号处理器）的准旗舰级芯片。它支持极致的动态范围，一次能拍摄 30 帧图像，暗光下也能带来更优秀的色彩表现能力。它最高支持高达 2000 万像素的照片拍摄，也支持4K HDR视频拍摄。

    骁龙7+Gen2

  • 骁龙7+ Gen2的GPU和AI性能如何？

    GPU和AI性能提升了100%骁龙7+ Gen2 的GPU采用了Adreno 660L，相比上一代骁龙 7 系芯片，GPU性能提升了100%。它还支持部分Snapdragon Elite Gaming特性，例如自适应可变分辨率渲染、立体渲染等。骁龙7+ Gen2 的AI引擎采用了Hexagon 780L，相比上一代骁龙 7 系芯片，AI性能提升了100%。它还支持高通aptX骁龙畅听技术。

    骁龙7+Gen2

  • 骁龙7+ Gen2的CPU性能如何？

    最高主频达到了2.91GHz，安兔兔跑分达100万分骁龙7+ Gen2 的CPU采用了ARM Cortex-X2 为基础的超大核，最高主频达到了2.91GHz，大核为2.49GHz，小核为1.8GHz。相比上一代骁龙 7 系芯片，CPU性能提升了50%1。据跑分网站显示，骁龙7+ Gen2 在Geekbench5 单核得分为 1100 多分，在安兔兔跑分中达到了 100 万以上。

    骁龙7+Gen2

  • 骁龙7+Gen2是双卡双通吗？

    是骁龙7+ Gen2 是高通于 2023 年 3 月 17 日发布的第二代骁龙 7 系移动平台，内部型号为SM7475-AB。它基于4nm工艺制造，采用1+3+ 4 的Kryo CPU架构，拥有强大的性能、图形、AI和影像能力，支持5G双待双通，也是在骁龙 7 系中首次实现了 5G 双待双通，采用骁龙 X62 5G 调制解调器，支持 WiFi 6/6E 和蓝牙 5.3。

    骁龙7+Gen2

  • 骁龙7+Gen2首发机型有哪些？

    Redmi Note12 Turbo首发骁龙7+Gen2 首发机型是Redmi Note12 Turbo，考虑到骁龙7+Gen2是定位中端处理器，预计会在之后其他机型陆续使用这款处理器，包括国产性价比比较高的几个品牌都会推出搭载这个芯片的智能手机，具体的型号预计会在近期陆续公布。骁龙7+Gen2 采用了台积电4nm工艺，1*2.91GHz X2 超大核+3*2.5GHz A710 大核+4*1.8GHz A510 小核，Adreno 725 580MHz GPU，骁龙X62 5G基带。 相较于前代CPU性能提升超50%，GPU性能提升 2 倍。

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