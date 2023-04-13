滴滴推出自动驾驶概念车DiDi NEURON

站长之家（ChinaZ.com）4月13日 消息:在今日的滴滴自动驾驶开放日上，滴滴出行CTO兼自动驾驶CEO张博表示，滴滴出行APP已可在上海、广州的指定区域内直接看到“自动驾驶”选项并叫车，体验滴滴自动驾驶带来的服务体验。

同时，在会上，滴滴还推出了自动驾驶概念车DiDi NEURON。

据悉，DiDi NEURON配备了车内机械臂，可以实现车内外的多种服务，如提行李、递水等。

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