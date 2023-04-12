苹果公司再投资 2 亿美元用于推进高科技除碳工作

站长之家(ChinaZ.com) 4月12日消息:苹果公司今天宣布，它正在扩大其于 2021 年首次设立的 Restore Fund。Restore Fund 旨在支付高质量的自然碳清除项目，以保护和恢复「关键生态系统」。苹果公司还希望帮助那些无法通过现有技术避免或减少碳排放的企业推广可行的碳清除解决方案。

苹果公司正在向 Restore Fund 追加投资 2 亿美元，使其最初的 2 亿美元承诺增加一倍。新基金将由汇丰资产管理部门和 Pollination 合资成立的 Climate Asset Management 进行管理。新的投资组合还旨在于高峰期每年清除 100 万公吨二氧化碳，同时为投资者带来经济回报。对于已成为基金合作伙伴的苹果供应商，新基金还会帮助他们以新的方式在脱碳过程中纳入高影响力的碳清除项目。

苹果公司环境、政策和社会事务部副总裁 Lisa Jackson 表示，「Restore Fund 是一种创新的投资方式，可为地球带来真正的、可衡量的好处，同时也致力于产生财务回报。实现碳中和经济需要深度脱碳与负责任的碳清除相结合，这样的创新可以帮助加速这一进程。」

苹果公司已经实现了其企业运营的碳中和，并鼓励其供应商在 2030 年前实现碳中和。苹果公司最终希望所有与苹果有关的业务在该日期之前实现碳中和，其 250 多个制造伙伴已承诺实现这一目标。

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