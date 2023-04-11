蓝色光标：已获得微软云官方AI调用和训练许可

站长之家(ChinaZ.com) 4月11日 消息:蓝色光标表示，已获得微软云官方AI调用和训练许可。

蓝色光标称，目前微软云上线的是OpenAI ChatGPT（GPT-3.5）的相关服务。微软云尚未提供GPT-4服务，当微软部署完成GPT-4的相关服务后，蓝色光标即可同步使用。

据悉，蓝色光标是一家在大数据和社交网络时代为企业智慧经营赋能的数据科技公司，业务涉及营销服务、数字广告以及国际业务等。

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