AIGC 火热引发 AI 服务器需求量激增 将进一步加快液冷技术应用普及

站长之家(ChinaZ.com) 4月10日消息:据财联社消息，AI 算力规模的不断增加是推动液冷需求上升的因素之一。浪潮服务器产品线人员表示：「AIGC 引发的 AI 服务器需求量激增，我们在 3 月份发现 AI（服务器）市场增长了几倍以上，以往客户关注的是价格因素，而现在则更关注是否能够使用。」

据了解，天池基地年产能力超过 10 万台，公司也在规划更大规模的液冷生产基地；在成本方面，公司预计到 2025 年「风液同价」将成为现实。

作为一项基于人工智能技术的自然语言处理工具，ChatGPT 需要连接大量的语料库进行模型训练，以实现人机交互等场景下的功能。为此，ChatGPT 需要大量的计算资源支持。然而，由于摩尔定律的放缓，芯片算力与功耗的提升步伐趋向同步，到 2022 年，Intel 第四代服务器处理器单 CPU 功耗已超过 350 瓦，英伟达单 GPU 芯片功耗已超过 700 瓦，AI 集群的算力密度普遍达到 50kW/柜。在此背景下，风冷散热技术面临极大的挑战。

国信证券研报指出，ChatGPT 带动 AI 算力等场景的推广，将进一步加快液冷技术的应用于普及，同时在推广过程中仍然面临可靠性、安全性、长效运维等问题，在大的趋势背景下，头部具有技术储备的企业在研发、供应链、经验等方面仍具备领先优势。

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