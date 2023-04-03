通用汽车未来电动车型将取消苹果 CarPlay 和 Android Auto

站长之家(ChinaZ.com) 4月3日消息:据路透社报道，通用汽车（GM）将从今年开始逐步淘汰其车辆中的苹果 CarPlay 和 Android Auto，转而采用与谷歌共同开发的内置信息娱乐系统。

通用汽车在美国拥有别克、凯迪拉克、雪佛兰和 GMC。它将从今年夏天上市的 2024 款雪佛兰 Blazer 开始，停止提供苹果 CarPlay 和 Android Auto。该公司计划继续在其燃油车型中提供苹果 CarPlay 和 Android Auto，预计到 2035 年，这些车型将被逐步淘汰，以转而支持电动汽车。目前拥有苹果 CarPlay 和 Android Auto 的通用汽车车主将能够继续使用这些系统。

自 2019 年以来，通用汽车一直与谷歌合作开发信息娱乐软件，该软件与其他车辆系统（如导航和通用汽车的 Super Cruise 驾驶员助手）紧密集成。未来的通用汽车信息娱乐系统将提供 Spotify 和 Audible 等应用，而 iPhone 用户仍能使用蓝牙收听音乐和拨打电话。电动车买家还将在八年内免费获得谷歌地图和谷歌助手的使用权。

此举有望帮助汽车制造商收集更多关于消费者驾驶方式的数据，并加快激励与汽车相关的数字订阅服务的战略。值得注意的是，在苹果公司计划提供下一代 CarPlay 体验的汽车制造商名单中，并没有包括通用汽车。

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