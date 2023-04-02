赛力斯CTO许林：华为合作模式与“华为造车”是两回事

站长之家（ChinaZ.com）4月2日 消息:近日，华为CEO任正非签发文件内部强调华为不造车”，该文件有效期5年。对此，赛力斯集团CTO许林也公开表示，华为合作模式与“华为造车”是两回事，华为确实没有造车。

据报道，许林在2023中国电动汽车百人会上表示，赛力斯与华为的合作，双方的品牌叫做 AITO问界，合作模式是真正由赛力斯主导，华为高度赋能的联合设计、联合开发、联合质量控制、联合营销，这一模式与华为造车是两回事，华为确实没有造车。

许林介绍称，该模式是通过传统车企与ICT企业的结合，可更好发挥赛力斯的硬实力与华为的软实力，两个行业的流程结合后，可实现产品的快捷开发。

此前，任正非对华为标志在汽车设计上的露出提出了严格要求。「强调不能使用华为/HUAWEI 出现在整车宣传和外观上。」消息人士称，而且重点指出，「不能『华为问界』，『HUAWEI AITO』」。

值得一提的是，4月1日，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东在中国电动汽车百人会论坛上发表演讲。他表示，华为一直坚持不造车，但智选模式下有多家合作车企，包括赛力斯、奇瑞、江淮等，如果都成立不同的品牌，分开零售营销会很麻烦，所以要推行问界生态联盟。

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