月活8亿，微信搜一搜成为生态连接器和加速器

站长之家（ChinaZ.com）3月29日 消息:随着微信生态工具的完善，微信搜一搜已成为服务你我生活的重要帮手。2022年微信搜一搜月活跃用户已达8亿，搜索量较上一年同比增长54%，搜一搜已然承担起了微信生态的连接器与加速器的作用。

微信搜一搜业务负责人许静芳在3月28日晚举办的2023微信公开课PRO·微信之约中，分享了微信的搜索业务在过去一段时间所做的尝试和产品方向。

触手可搜，问一问升级

微信搜一搜的初衷是给用户提供真实、准确、优质的内容，随着搜索功能覆盖面变得更为广泛，为用户带来了更加便捷高效的搜索体验，“连接美好”已然成为了微信搜一搜的新使命，连接优质内容，服务美好生活。

一直以来，微信搜一搜希望用户能在产生搜索需求之初即可便捷搜索。为此，微信搜一搜持续开放更加多元的搜索场景，包括主界面-快速搜、视频号评论区-边聊边搜、直播间-边看边搜等场景，用最简单、最便捷、最快速的方式捕捉和满足用户当下的好奇心。

微信搜一搜业务负责人许静芳在分享中还提及问一问能力的优化升级。搜索是好奇心的表达。随着微信生态的日渐丰富，用户除了在微信里定向搜账号、搜内容、搜服务之外，也会以提问等自然语言的表达方式搜索答案和建议，问一问是为了满足这一用户需求而不断优化的内容聚合形式。此次问一问的升级针对微信内常见的问题，对平台里的优质答案进行聚合呈现，通过定向邀请优质内容创作者参与问题回答。一个问题下的多个答案排序将按照答案内容质量、作答时间和用户反馈情况来综合决定。高质量答案将在用户搜索相关问题时，在结果页首条呈现。

全方位生态连接器，打造美好连接

作为微信生态各内容板块的“连接器”，搜一搜目前已成为助力内容创作与运营的重要工具。据搜一搜业务负责人许静芳介绍，2022年通过搜一搜带动的公众号新增粉丝贡献占比达到27%，文章分发两较去年增长43%;搜一搜为小程序带来的新增日活用户贡献占比20%，小程序分发量较去年增长26%;搜一搜为视频号带来的新增粉丝量较去年增长120%，视频分发量较去年增长895%;搜一搜已成为各个应用内容增长的重要助力工具。

随着微信生态不断繁荣，微信搜一搜的连接能力也更加全面和丰富。

在过去一年，搜一搜的内容服务需求实现了高速增长，旅游类、房产类需求增长逾200%，新闻类、医疗类、美食类、政务类、汽车类需求均增长超过100%，内容资讯类、教育类需求均增长超40%。

原本微信“搜一搜”用于搜本地的聊天记录和联系人去搜索，如今搜一搜不再只是个查找器，用户对其的需求正在进行从搜账号到搜内容、搜服务的演进，去年公开课上所提到的“用微信，搜所有”正在悄然发生，搜索需求发生的这些变化同时也反馈给生态，让有用、有价值的内容得到更多展现，越来越多的用户把搜一搜当作是一个高频的内容和服务的搜索工具和平台。

在微信生态中，创作者、开发者们提供了大量的优质内容和服务，微信搜一搜正是连接用户和内容、服务的桥梁。伴随着搜一搜的发展，搜索对微信生态的作用也将日益凸显。多元化的优质内容被发现与使用，在未来，相信也会有更多优秀创作者与广大用户在微信生态中产生更美好的连接。

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