比尔·盖茨预言：“人工智能时代已经开始”

站长之家（ChinaZ.com）3月27日 消息:比尔盖茨称人工智能的发明“与微处理器、个人电脑、互联网和手机的发明一样重要”，他还在一篇题为“人工智能时代已经开始”的文章中预测“整个行业都将围绕它重新定位”。
比尔盖茨在文中称:
在我的一生中，见过两次让我印象深刻的革命性技术演示。第一次是在1980年当时我接触到图形用户界面——现代操作系统的先驱，包括 Windows。第二个大惊喜就在去年。自2016年以来，我一直在与 OpenAI 的团队会面，他们的稳步进步给我留下了深刻的印象。2022年年中，我对他们的工作感到非常兴奋，于是我给了他们一个挑战:训练人工智能以通过大学预修生物学考试。使其能够回答未经专门培训的问题。
我本来认为他们完成这个挑战需要两三年的时间，结果只用了几个月就完成了。9月，当我再次见到他们时，看到他们用 AI 模型GPT 回答AP Bio 考试中的60道多项选择题——其中59道是正确的。然后，它为考试中的六个开放式问题写下了出色的答案。我们请了一位外部专家对测试进行评分，GPT 得到了5分——也就是最高分，相当于在大学生物学课程中获得 A 或 A+ 分。
盖茨的一些预测如下:
最终，您控制计算机的主要方式将不再是指向、单击或轻敲菜单和对话框。相反，你将能够用简单的英语编写请求。
人工智能的进步将使创建个人代理成为可能……它会看到你最新的电子邮件，了解你参加的会议，阅读你阅读的内容，读你不想读的东西。
我认为在未来5到10年内，AI软件最终将彻底改变人们教学方式。它会了解你的兴趣和学习方式，因此它可以定制让你保持参与的内容。它会衡量你的理解力，注意到你何时失去兴趣，并了解你对什么样的动机做出反应。它会立即提供反馈。
人工智能将大大加快医学突破的速度。生物学中的数据量非常大，人类很难跟踪复杂生物系统的所有工作方式。现在已经有软件可以查看这些数据，推断出路径，搜索病原体的目标，并相应地设计药物。一些公司正在开发以这种方式开发的抗癌药物。
人工智能将“帮助医护人员充分利用他们的时间，为他们处理某些任务——比如提交保险索赔、处理文书工作以及起草医生就诊记录。我预计会有很多这一领域的创新。人工智能甚至可以让患者进行基本的分类，获得有关如何处理健康问题的建议，并决定他们是否需要寻求治疗。
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