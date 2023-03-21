工信部通报55款APP和SDK 涉及生活服务、实用工具等领域

站长之家（ChinaZ.com）3月21日 消息:今日，工信部公布了55款存在侵害用户权益行为的APP（SDK）。
工信部称，近期，组织第三方检测机构对群众关注的生活服务、休闲娱乐、实用工具等移动互联网应用程序（APP）及第三方软件开发工具包(SDK)进行检查。发现55款APP(SDK)存在侵害用户权益行为。
工信部表示，上述APP及SDK应按有关规定进行整改，整改落实不到位的，将依法依规组织开展相关处置工作。
（举报）
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针对“3�15”晚会报道的部分破解版APP违法违规收集用户个人信息问题，立即组织核查，并依据《个人信息保护法》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等有关法律法规要求进行严厉查处。一是组织应用分发平台、电商平台、搜索平台第一时间对曝光的“b站破解版2021”“百度网盘破解版”“酷狗破解版”等APP及其它破解版APP迅速进行排查，截至目前，共处置436条非正规渠道的非法下载链接。四是配合有关部门加大对破解版APP侵权盗版等违法违规行为的打击力度，引导从正规渠道下载APP，维护用户合法权益。
工信部发布《关于进一步提升移动互联网应用服务能力的通知》，在保护用户合法权益方面，同时称，企业应清晰明示产品功能权益及资费等内容，存在开通会员、收费等附加条件的，应当显著提示。不得在提供产品服务过程中擅自添加限制性条件，并以此为由终止用户正常使用的产品功能和服务，或降低服务体验。无正当理由，不得将下载APP与阅读网页内容相绑定。
各平台都流行主推自动续费的付费、会员项目，以首月、首期超低折扣来吸引用户开通。对套路比较熟悉的用户会驾轻就熟的在开通完立即取消订阅，但还有大量的用户，包括年长的父母长辈，都会被自动续费坑钱，每个月都不停的扣费。以上条款中还能看到，这次的规定中还提到了摇一摇”等方式的广告，以后也不怕手一抖就跳转广告，造成误导了。
凤凰网科技讯北京时间3月20日消息，除了短视频应用TikTok，字节跳动公司在美国还有一款不太为人所知，但也备受欢迎的姐妹应用：CapCut。CapCut是一款帮助人们快速创建在线视频和表情包的视频编辑工具，最近几周的下载量超过了TikTok，后者正因用户数据问题遭到美国的严格审查。该应用拒绝进一步置评。
3月2日，富士发布了旗下InstaxMini系列的最新产品，拍立得相机富士InstaxMini12。InstaxMini12的外观与前代InstaxMini11比较接近，更像矩形不是方形，尽管与前一代一样有圆形边缘。富士InstaxMini12计划在3月中旬上市，售价为79.95美元。
工信部部长金壮龙最新介绍：我国已经建成规模最大、技术最先进的5G网络，6G网络也将加快研发。我国已建成5G基站超过234万个，5G移动电话用户超过5.75亿用户，97个大类国民经济有一半以上用了5G，包括采矿、港口、电力、大飞机制造等。中国电信官微此前曾做过一次形象的科普：如果说2G网络是牛车，3G网络是自行车，4G网络是汽车，5G网络是高铁，那么6G就是飞机了……7G宇宙飞船？8G超光速？
作为新晋短视频、直播、电商聚合平台，纸鸢APP深耕内容建设与电商领域，在短短时间内就吸引了大量的用户。对于一些新用户来说不太了解纸鸢APP，纸鸢APP靠谱吗?纸鸢APP资质如何?成为了他们关注的焦点。如果您还在寻找优质的电商平台，不妨试试纸鸢APP。
抖音生活服务发布声明称，近期抖音生活服务接到举报，多地出现不法机构冒用我司签约服务商或“独家代理”“区域/城市代理”的名义，开展“外卖招商/城市合伙人招募/骑手招募”等虚假活动的情况。抖音生活服务仅开展两个外卖试点项目，分别为“团购配送”和“饿了么抖音小程序”。如遇相关邀请，可点击“抖音生活服务”公众号菜单-生态伙伴-服务商查询，查询官方
这段时间以来，不少品牌基本都陆续推出了自家的开年旗舰，让不少关注顶级旗舰机型的用户眼花缭乱。在这一档位之外，近期也开始有几款中端机型进入大家的视野，其中就包括全新的真我GT Neo5SE。更多详细信息，我们拭目以待。
荣耀Magic5Pro在今晚正式发布，背部有着全新设计的星轮三摄模组首发的颜色一共有以下5款，目前尚不清楚国内首发是否仍然为以下几款，但大几率只多不少。荣耀Magic5Pro手机有着不错的手感，图中看基本都是玻璃版本，但不排除后续继续发布素皮版本。
后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999
6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。
6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。
天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。
天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。
5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。
支持18bit三ISP、支持4K HDR视频拍摄骁龙7+ Gen2 是首款在骁龙 7 系中支持18bit三ISP（图像信号处理器）的准旗舰级芯片。它支持极致的动态范围，一次能拍摄 30 帧图像，暗光下也能带来更优秀的色彩表现能力。它最高支持高达 2000 万像素的照片拍摄，也支持4K HDR视频拍摄。
GPU和AI性能提升了100%骁龙7+ Gen2 的GPU采用了Adreno 660L，相比上一代骁龙 7 系芯片，GPU性能提升了100%。它还支持部分Snapdragon Elite Gaming特性，例如自适应可变分辨率渲染、立体渲染等。骁龙7+ Gen2 的AI引擎采用了Hexagon 780L，相比上一代骁龙 7 系芯片，AI性能提升了100%。它还支持高通aptX骁龙畅听技术。
最高主频达到了2.91GHz，安兔兔跑分达100万分骁龙7+ Gen2 的CPU采用了ARM Cortex-X2 为基础的超大核，最高主频达到了2.91GHz，大核为2.49GHz，小核为1.8GHz。相比上一代骁龙 7 系芯片，CPU性能提升了50%1。据跑分网站显示，骁龙7+ Gen2 在Geekbench5 单核得分为 1100 多分，在安兔兔跑分中达到了 100 万以上。
是骁龙7+ Gen2 是高通于 2023 年 3 月 17 日发布的第二代骁龙 7 系移动平台，内部型号为SM7475-AB。它基于4nm工艺制造，采用1+3+ 4 的Kryo CPU架构，拥有强大的性能、图形、AI和影像能力，支持5G双待双通，也是在骁龙 7 系中首次实现了 5G 双待双通，采用骁龙 X62 5G 调制解调器，支持 WiFi 6/6E 和蓝牙 5.3。
Redmi Note12 Turbo首发骁龙7+Gen2 首发机型是Redmi Note12 Turbo，考虑到骁龙7+Gen2是定位中端处理器，预计会在之后其他机型陆续使用这款处理器，包括国产性价比比较高的几个品牌都会推出搭载这个芯片的智能手机，具体的型号预计会在近期陆续公布。骁龙7+Gen2 采用了台积电4nm工艺，1*2.91GHz X2 超大核+3*2.5GHz A710 大核+4*1.8GHz A510 小核，Adreno 725 580MHz GPU，骁龙X62 5G基带。 相较于前代CPU性能提升超50%，GPU性能提升 2 倍。
CPU主频最高可达 2.91GHz，内置骁龙 X62 5G 调制解调器骁龙7+ Gen2 采用经典的 1+3+4 架构，台积电4nm，1*2.91GHz X2 超大核+3*2.5GHz A710 大核+4*1.8GHz A510 小核，Adreno 725 580MHz GPU，CPU主频最高可达 2.91GHz，性能提升高达 50%，GPU 和 AI 引擎部分都有 2 倍的增长，整体能效提升 13%；骁龙 7+ 还是 7 系移动平台中首次支持 18bit 三 ISP 的准旗舰级芯片。支持极致的动态范围，一次能拍摄 30 帧图像，低光下也能带来更出色的色彩表现能力，最高支持高达 2 亿像素的照片拍摄，也支持 4K HDR 视频拍摄。第二代骁龙 7+ 还支持部分 Snapdragon Elite Gaming 功能，例如自适应可变分辨率渲染、立体渲染，当然也将支持高通 aptX 骁龙畅听技术；采用骁龙 X62 5G 调制解调器，也是在骁龙 7 系中首次实现了 5G 双待双通，支持 WiFi 6/6E 和蓝牙 5.3。
卧龙苍天陨落里化解是最为关键的游戏机制，只要掌握了化解那游戏中大部分敌人都可以轻松应对，不过化解这个操作还是需要熟悉并经过大量练习才能完全掌握的。什么是化解？化解是指卸开敌人攻击使其破绽大开的战斗技巧。攻击遭破解的敌人会失去平衡，在降低敌方气势的同时提升自身的气势。就像只狼中的弹刀一样，气势与架势槽的设定类似，在本作的战斗系统中具有非常重要的作用。为什么不能化解？不能化解有两种可能，第一种是你没有准确掌握使用化解的时机，第二种可能是你的装备负重超过上限了，装备重量超过100%的状态时会无法进行化解，且回避和使用武技时消耗的气势会大大增加。因此在配装时一定要注意负重不能超过100%。化解时机如何判断？卧龙的化解判定还是比较宽松的，大概为 24 帧，也就是有0. 5 秒左右会被判定成功。这里需要注意的是，化解普通攻击时只需注意抬手动作即可，近战时看到对方抬手按化解即可成功判定，化解红光大招时则需要注意不能第一时间按化解，而是要等红光变亮才是正确化解时机，如果是冲击型的大招则需要等到快要近身时按才能成功化解。
卧龙苍天陨落里玩家可以获得道具金蝉之壳，那么金蝉之壳要给谁，又能获得什么奖励呢？其实很简单，玩家在打到解锁天柱派后，就可以到天柱派找站得最高的人，沿着塔上缠绕的树枝上去，就可以把金蝉之壳给他，而他则会给你丹药、真气大结晶和武器等奖励，给满 20 个以后还会解锁一个成就“羽化登仙”，是白金玩家必不可少的收集成就之一。
动作角色扮演游戏《卧龙苍天陨落》现已推出，其特色是与 Koei Tecmo 的开发商 Team Ninja 提供的相同类型的硬核动作战斗。硬核战斗带来了治愈自己的方法。卧龙让你使用龙愈之壶来治愈自己，就像来自黑暗之魂的 Estus Flasks 和前忍者龙剑传制作者抄袭的其他类似游戏一样。值得庆幸的是，您可以升级它们，以便从中获得更多的治疗能力;这对于未来的BOSS战斗至关重要。要增加龙愈之壶的药效，你需要找到龙脉晶石和精华。在您下次访问战旗（您的篝火）之前，龙脉晶石会增加最大治愈次数。精华则会增加你治疗的伤害量。两者都是必不可少的。这是有关如何查找这些重要项目的指南。卧龙的龙愈之壶升级地点我们将列出该区域的章节/阶段和水晶/精华。任务:侠义二人龙脉精华位置杀了朱炎老大后，你会找到一个铁匠朱霞。继续经过僵尸并进入大型建筑物。在后面，有一个装有水晶的箱子。任务:燃烧的黄色天堂龙脉精华位置放置第二面战旗后，爬上弓箭手所在的壁架。继续寻找一只老虎睡在靠近木门和其中一个旗帜位置的箱子前。它包含本质。任务:哭泣的幽灵谷龙脉精华位置在你升起梯子上的战旗后，往山下走，你应该会在你的右边看到吃垃圾的熊猫。继续寻找两个老虎敌人。杀死他们并领取地上的物品作为奖品。任务:黄天魔堡龙脉水晶位置打开战旗后面的堡垒大门后，向左转。与守卫入口的食人魔战斗。水晶在战斗附近的长凳上。任务:寻找不朽的巫师龙脉精华位置打败猪破龙（鳄鱼小老板）后从战旗向右走，走到房间的尽头。向左转，爬上围墙到达营地。向左转，跳过藤蔓，直到到达本质。它就在战旗的正上方。任务:堕落的太监龙脉精华位置要找到这个，您需要找到洛阳地牢钥匙。从紫水湖所在底层的战旗进入靠近战旗的牢房，里面有很多丧尸，打败他们。钥匙在火盆附近的一具尸体旁边。要获得精华，请到紫色湖的对面，就在外面有火把的房间入口前，向左转。用钥匙打开这里的牢房门，拿走精华。钥匙适用于每个单元格，所以不要担心它是一次性物品。龙脉水晶位置当你到达 Boss 前面的战旗时，绕过大神庙的右侧。先杀死那里的敌人。然后找到位于小桥另一侧竹树旁边的水晶。任务:虎牢关之战龙脉精华位置在侧营战旗（就在主堡垒之前）击败了腐化的持斧士兵后，跳上弩炮并向阻挡前方脚手架上胸部路径的木制路障发射箭。精气在胸中。任务:黑夜过汉水龙脉精华位置从最后一面战旗向左走，到达最后的物品。从这里，双跳到带阳台的小小屋上，找到里面的箱子。任务:暴君的最后盛宴龙脉精华位置杀死鳄鱼小boss后，爬上椽子，跳到悬浮在水面上的吊笼。本质就在那里。龙脉水晶位置当你进入竹园时，跳上右边的墙。你也可以通过击败守卫楼梯的持斧士兵到达人行道。到达这里后，走到人行道的另一端，在右转之前，跳下左边的小缝隙，领取水晶。任务:艺人的命运龙脉精华位置激活第二面战旗后，继续经过神殿。前往池塘上的桥，老虎在该地区巡逻，上面有一个巫师。本质在桥的顶端。任务:战火熊熊龙脉精华位置排干河水并露出龙头后，回到前一个地牢的隧道，走到楼梯底部时右转。打败石像，走下现在完全露出的楼梯，到达水池底部。爬上另一边以获取精华。
2772×1240分辨率，120Hz刷新率一加 Ace 2V使用了一块6.74 英寸 2772×1240 柔性 OLED 直屏，支持 120Hz 刷新率（40/45/60/90/120Hz 自适应），720Hz 触控采样率，1000Hz 瞬时触控采样率，支持 10bit 色深，1440Hz 高频 PWM 调光；同时还是前置单挖孔摄像头，支持短焦屏下指纹。
天玑9000处理器，2.8D微弧玻璃，6400万超清主摄一加 Ace2V 新机拥有1.46mm 极致超窄边，视觉上接近四边等宽;提供黑岩和青釉两种配色可选，分别采用了丝绸玻璃工艺和青釉玻璃工艺，前者细腻磨砂不沾指纹，后者拥有如玉般温润的质感和手感。新机边缘采用2.8D微弧玻璃，镜头区域采用了连续曲面玻璃，同时，新机同样配备了一加经典的「三段式开关」。整机厚度约8.15mm、重量约191.5g；屏幕是一块6.74英寸2772×1240柔性 OLED 直屏，支持120Hz 刷新率（40/45/60/90/120Hz 自适应），720Hz 触控采样率，1000Hz 瞬时触控采样率，支持10bit 色深，1440Hz 高频 PWM 调光。内部配置方面:搭载了天玑9000处理器，内存是12GB 起步，最高达16GB 超大内存，采用满血 LPDDR5X ，同时配有「内存基因重组技术」。一加 Ace2V 拥有面积高达4129mm²的 VC，采用了新一代「超高性能石墨」，散热性能比普通石墨提升了92%。据官方称，后台应用保活数量达到44个，用四年也依然流畅如初。新机搭载了5000mAh 的大电池，配备长寿版80W 超级闪充。影像方面，一加 Ace2V 分别配备了6400万超清主摄 +200万微距镜头 +800万超广角镜头，前置1600万像素自拍摄像头。
骁龙 8Gen 2，5100mAh，支持66W快充荣耀Magic5 延续了之前的外观设计，仍采用标志性的缪斯之眼镜头模组，增强了机身设计的一体性，镜头模组的设计类似于火山口，手感更佳。在配色上，共有勃朗蓝、苔原绿、珊瑚紫、燃橙色、亮黑色五种可选，其中燃橙色为素皮材质，其余为玻璃后盖，荣耀Magic5 重 187 克，搭载6. 73 英寸OLED屏幕，分辨率为2688×1224，支持120Hz动态刷新率；支持10bit色深以及DCI-P3 广色域显示，并采用2160Hz高频PWM。荣耀Magic5 的后置镜头组合为 5400 万像素主摄+ 5000 万像素超广角+ 3200 万像素长焦，支持OIS光学防抖、2. 5 倍光学变焦以及最高 50 倍的数码变焦。搭载第二代骁龙 8 移动平台，配合LPDDR5x内存和UFS4. 0 闪存，支持GPU Turbo X、OS Turbo X以及LINK Turbo X技术。电池容量为5100mAh，支持66W快充。荣耀Magic5 8+256GB 售价 899 欧元（约 6608 元人民币）。