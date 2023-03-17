苹果正在为 Siri 进行自然语言更新 并非类似于 ChatGPT 聊天机器人

站长之家(ChinaZ.com) 3月17日消息:根据9to5Mac在最新的tvOS 16. 4 和macOS Ventura 13. 3 测试版中发现的细节，苹果似乎正在为Apple TV上的Siri进行某种自然语言更新，同时对macOS TV应用进行界面修改。

源自tvOS 16. 4 测试版的信息表明，苹果已经开发了一个「Siri自然语言生成」框架，估计是为了增强个人助理的自然语言能力。据9to5Mac报道，苹果正在使用自然语言生成来与Siri讲笑话，但由于该功能是在iPhone和其他设备上的，所以不太清楚有什么变化。

更新的自然语言生成框架似乎仅限于tvOS 16.4，目前对它知之甚少，但9to5Mac表示，iOS、HomePod OS、iPadOS和macOS中都有类似的（未激活的）代码，因此苹果正在研究的Siri功能，未来也可能会出现在所有设备上。

但值得一提的是，苹果正在为Siri测试自然语言生成功能，这并不意味着它正在开发类似于ChatGPT这样的聊天机器人。相反，苹果可以利用这种人工智能技术来大大改善现有的Siri助手。彭博社的马克-古尔曼也表示，苹果并没有积极开发类似ChatGPT的东西。但似乎苹果可能有某种计划，从tvOS 16. 4 开始提升Siri的能力。

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