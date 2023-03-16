工信部查处3·15晚会曝光破解版APP违法违规行为

站长之家（ChinaZ.com）3月16日 消息:据工信部消息，针对“3·15”晚会报道的部分破解版APP违法违规收集用户个人信息问题，工信部立即组织核查，并依据《个人信息保护法》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等有关法律法规要求进行严厉查处。
一是组织应用分发平台、电商平台、搜索平台第一时间对曝光的“b站破解版2021”“百度网盘破解版”“酷狗破解版”等APP及其它破解版APP迅速进行排查，截至目前，共处置436条非正规渠道的非法下载链接。
二是组织相关通信管理局对有关线索进行调查，依法处理违法违规主体。
三是举一反三，组织专业检测机构对APP及软件开发工具包（SDK）开展专项检测，针对发现的问题将坚决查处，及时向社会通告。
下一步，工业和信息化部将继续采取有效措施，进一步筑牢安全防线，切实强化电信和互联网用户个人信息保护。
一是督导相关互联网平台企业落实主体责任，加大巡检和排查力度，及时发现、清理违法违规APP。
二是加强APP和SDK技术检测和监督检查，加大问题处置和曝光力度，对违法违规行为持续保持高压震慑。
三是深化APP、SDK等应用服务上下游全链条治理，加大管理和规范力度，营造良好服务环境。
四是配合有关部门加大对破解版APP侵权盗版等违法违规行为的打击力度，引导从正规渠道下载APP，维护用户合法权益。
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