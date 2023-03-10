郭明錤：苹果将在2024年推出重新设计的带有7英寸显示屏的HomePod

站长之家(ChinaZ.com) 3月10日消息:据苹果公司分析师郭明錤称，苹果公司将在2024年上半年发布重新设计的带有7英寸显示屏的HomePod。

郭明錤在Medium上的一篇简短文章中写道，下一代HomePod的显示屏可以促进与苹果其他硬件产品的深度整合。

天马显然将成为苹果「改造后的智能家居战略」的受益者，成为重新设计的HomePod显示屏的唯一供应商。如果它参与制造新的HomePod进展顺利，天马可能会在未来被委托供应iPad面板。

2021年，彭博社的Mark Gurman首先提出，苹果正在开发带有显示屏和摄像头的新HomePod型号。他还报道说，苹果正在为HomePod开发多点触摸功能。从长远来看，苹果被认为正在重新思考其智能家居战略，据说它正在研发Apple TV和HomePod的组合设备，以及将屏幕安装在机械臂上的HomePod。HomePod已经运行tvOS的一个改进版本，但有一些迹象表明，苹果正在开发一个新的「HomeOS」平台。

另据第一财经消息，深天马A相关工作人员表示，股价涨停原因正在了解当中，可能是因为市场上的一些说法。目前并不了解天马成为苹果公司HomePod独家面板供应商一事。

（举报）