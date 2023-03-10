宝马中国回应降价传闻 经销商可以自主定价

火锅店一份售价18元的土豆，仅有5片薄片，近期，发生在现巴奴火锅店一事引起了广泛关注，有不少人直言遇到了土豆刺客”。事发品牌巴奴火锅随后致歉称，视频中实际上是小份的量，西安门店的售价为9元。刘杰在接受媒体采访时表示，巴奴的富硒土豆是他们供应的，该土豆品种含硒量是普通土豆的上百倍，符合国家标准，从育种到种植投入成本高，刘杰还称火锅店土豆价格高低与他无关，他管不了店家定价的事。