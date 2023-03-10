宝马中国回应降价传闻 经销商可以自主定价

近日，有网友爆料“宝马降价”一事，宝马中国公关部工作人员对中新经纬表示“宝马的市场指导价没有发生变化。”
“经销商可以自主定价，但具体情况要跟经销商确认。”宝马中国公关部工作人员说。
网上流传的消息称，宝马i3车型在四川、贵州、湖南等地推出了补贴优惠，优惠后的售价为12万元至18万元，需要一次性付清。
据报道，重庆、成都、贵阳等地多家4S店的销售人员表示，这是假消息，没有听说过这个优惠政策。
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近日，有网友爆料“宝马降价”一事，宝马中国公关部工作人员对中新经纬表示“宝马的市场指导价没有发生变化。”
“经销商可以自主定价，但具体情况要跟经销商确认。”宝马中国公关部工作人员说。
网上流传的消息称，宝马i3车型在四川、贵州、湖南等地推出了补贴优惠，优惠后的售价为12万元至18万元，需要一次性付清。
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有网传“宝马降价”一事，宝马中国公关部工作人员对中新经纬回应称“宝马的市场指导价没有变化。”“经销商有其定价自由，但具体要跟经销商核实。涉及车型除了上述提到的几款以外包括奔驰+C+级+/E+级、沃尔沃+XC40、福特电马、上汽奥迪+A7L/Q6/e-tron、问界+M5EV/M7、小鹏+P7等。
站长之家 2 月 27 日讯：据第一财经消息，针对“比亚迪王朝系列产品启动降价”的报道，比亚迪方面回应称，目前并没有降价考虑，部分地区降价为经销商促销活动。
来自官方信息显示，智慧零售科技独角兽企业“夜售”宣布在全国范围内开启限时合伙人招商。作为估值已超过 10 亿元的独角兽企业，夜售本次面向全国范围招募合伙人提供了非常丰厚的扶持政策，夜售提供保底收入，以及充分的渠道开拓和收益分成比例。在不断提升运营和资金效率的基础上，夜售希望成为全国性最 大的连锁渠道，更好地助力中国智慧零售快速升级。
华为将会在月底召开新品发布会，会中将会发布华为P60系列手机，新机已经开始量产目前经销商已经开始大量预订，以满足未来上市后的市场需求。华为P60 Pro这次依然主打影像，采用后置三摄方案，主摄首发5000万像素的索尼IMX888，支持OIS光学防抖、可变光圈技术。副摄分别是5000万像素超广角+6400万像素长焦镜头，同时还将有华为XMAGE影像技术加持。
有消息称华为新一代旗舰手机华为P60系列已经开始量产据经销商透露华为P60预期向好，已经开始大量预订以满足未来的市场需求。Mate系列和P系列一直都是华为主打的两大旗舰产品，去年华为Mate50系列的回归让消费者感到了极大的惊喜。华为P系列主打影像效果，据爆料信息猜测华为P60系列不仅将全面升级影像系统可能用上华为影像XMAGE图像算法和华为Mate50系列上首次亮相的可变光圈镜头，通过十档自由可调的物理可变光圈来获得更加灵活自如的虚化效果。
虽然华为官方还没有官宣，但从业内多方消息来看，华为将会在月底召开新品发布会，正式推出大家期待已久的P60系列旗舰。目前华为P60系列已经开始量产，经销商预期极好，目前已经开始大量预订，以满足未来上市后的市场需求。这次高配版手表也有望搭载捅破天”的技术，支持北斗卫星消息功能，与华为Mate50系列类似，能实现无网络下的紧急通信和求救，如果能实现7天以上的长续航，会比手机上的卫星通信更有意义。
iPhone14Pro全系降价700元”等相关话题冲上微博热搜，发售未满半年的iPhone14系列迎来大降价。对价格最为敏感的京东、淘宝等电商平台，以及三大运营商销售渠道也都参与这次降价，降幅为600～900元不等。在连年被业界和消费者质疑创新力不足之后，iPhone15肩上的担子正变得越来越重。
火锅店一份售价18元的土豆，仅有5片薄片，近期，发生在现巴奴火锅店一事引起了广泛关注，有不少人直言遇到了土豆刺客”。事发品牌巴奴火锅随后致歉称，视频中实际上是小份的量，西安门店的售价为9元。刘杰在接受媒体采访时表示，巴奴的富硒土豆是他们供应的，该土豆品种含硒量是普通土豆的上百倍，符合国家标准，从育种到种植投入成本高，刘杰还称火锅店土豆价格高低与他无关，他管不了店家定价的事。
2月16日，以“王 者之力 创领未来”为主题的2023年王力安防全国经销商大会在永康总部举行。此次大会，王力与经销商朋友共享了前沿行业发展趋势和战略规划部署，增强了经销商梯队和核心终端队伍的目标感、使命感、荣誉感。未来，机遇与挑战并存，王力将携手各位伙伴积极拥抱变革，谱写高质量发展的全新篇章。王 者思维 创领未来“432千亿战略”引领终端制胜2023年，�
荣耀正式发布新一代旗舰Magic5系列，超出不少用户预期的是，新机的起售价相对Magic4系列不升反降。这波300多元的降价，难免让人好奇除了让利给消费者以外，是否也存在面对近年来手机行业下滑的积极措施。这一点在荣耀Magic5系列搭载的自研射频芯片、青海湖电池等新技术上，得到了充分体现。
八核。AMD Ryzen7-5800X3D 是一款8核台式机处理器，于2022年4月推出。它是 Ryzen7系列的一部分，采用 Zen3（Vermeer） 架构和 Socket AM4。多亏了 AMD 同步多线程 (SMT)，核心数有效地翻了一番，达到16个线程。Ryzen75800X3D 具有96MB 的三级缓存，默认运行频率为3.4GHz，但根据工作负载可提升至4.5GHz。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。