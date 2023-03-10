京东发布2022全年财报；比亚迪宋PLUS、海豹开展专项限时营销活动；宁德时代2022年净利润307.3亿元

美图公司在港交所发布正面盈利预告，预期于2022年12月31日止年度的本公司拥有人应占净利润约为人民币8500万元至1.3亿元之间，相较之下，去年同期本公司拥有人应占净亏损约为人民币4450万元。美图预期同比扭亏为盈的主要原因归因于本集团截至2022年12月31日止的非上市少数股权投资以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值收益介于约人民币485百万元至约人民币565百万元之间。已购买加密货币的减值亏损对冲了部分本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值收益对本集团净利润的影响。