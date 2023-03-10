京东发布2022全年财报；比亚迪宋PLUS、海豹开展专项限时营销活动；宁德时代2022年净利润307.3亿元

京东发布2022全年财报
昨日晚间，京东集团发布了其截至2022年12月31日止三个月及全年的未经审计财务业绩及截至2022年12月31日止年度股息。
财报显示，2022年第四季度净收入为2，954亿元，同比增长7.1%。2022年第四季度归属于普通股股东的净利润为30亿元人民币（约4亿美元），2021年同期为净亏损52亿元人民币。
2022年全年，京东净收入为10，462亿元，同比增长9.9%。归属于普通股股东的净利润为104亿元人民币（约15亿美元），2021年全年为净亏损36亿元人民币。
京东PLUS会员在籍会员数量截至四季度末达3400万，保持高速增长态势。京东体系的员工数从2020年初的26万增长到2022年底的超过55万，新增了29万员工，创造大量就业岗位，尽全力支持稳就业。
比亚迪宋PLUS、海豹开展专项限时营销活动
比亚迪汽车宣布，比亚迪海洋网两大主力车型从2023年3月10日至3月31日开展专项限时营销活动:
宋PLUS车系下订即可享88元抵扣6888元购车款;
海豹下订即可享88元抵扣8888元购车款。
宁德时代2022年净利润307.3亿元
宁德时代发布公告称，2022年实现营收3285.9亿元，同比增长152.07%;净利润307.3亿元，同比增长92.89%;拟10转8派25.20元，合计派发现金股利61.55亿元。
宁德时代表示，乘用车应用领域，公司已形成包括高能量密度的三元高镍电池、三元高压中镍电池以及高性价比的磷酸铁锂电池等在内的产品系列，覆盖 BEV、PHEV、HEV 等不同细分市场，可匹配换电、电池租赁等商业模式，广泛应用于私家车、运营车等领域。
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