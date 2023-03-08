苹果中国公司法定代表人变更

对魔兽玩家来说，今天是国服停服一个月的日子了，但是暴雪跟网易分手之后，国内新代理花落谁家一直没有明确消息，现在有爆料称暴雪反不着急了，因为有两家国内游戏公司正在抢着开价争夺代理权。暴雪游戏内幕爆料的知名魔兽玩家@老刀99今天又给出了新的消息，他说暴雪玩家对国服重开已经快急死了，但是暴雪现在不急了，因为有两家公司在激烈竞争国服代理权。可能会有一些国内的二三线游戏公司愿意去代理国服，毕竟魔兽、暗黑、星际、守望先锋等游戏玩家加起来也有几百万，是扩大自己实力的一个机会，所以多少还是有公司愿意抢着代理的。