苹果中国公司法定代表人变更

站长之家(ChinaZ.com) 3月8日 消息:企查查APP显示，近日，苹果中国关联主体公司——苹果电子产品商贸（北京）有限公司发生工商变更，麦克·约瑟夫·博德卸任法定代表人、董事长、总经理等职务，由伽泰杰接任。
息显示，苹果电子产品商贸（北京）有限公司成立于2007年12月，注册资本4500万美元，经营范围含零售、批发、进出口计算机硬件、软件等。
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凤凰网科技讯2月23日消息，据天眼查App显示，2月17日，特斯拉汽车销售服务有限公司发生工商变更，朱晓彤卸任法定代表人，由王昊接任，朱晓彤仍担任该公司董事长一职。图源+天眼查目前，朱晓彤在国内数百家特斯拉相关公司任职。去年下半年以来，其已卸任特斯拉汽车销售服务有限公司、特斯拉有限公司、特斯拉汽车销售服务有限公司、特斯拉汽车销售服务有限公司等多家公司的法定代表人，但仍担任董事长职务。
凤凰网科技讯2月15日消息，据天眼查App显示，2月13日，特斯拉汽车销售服务有限公司发生工商变更，朱晓彤卸任法定代表人，由王昊接任，朱晓彤仍担任该公司董事长一职。图源+天眼查图源+天眼查目前，朱晓彤在国内数百家特斯拉相关公司任职。去年下半年以来，朱晓彤已卸任特斯拉汽车销售服务有限公司、特斯拉有限公司、特斯拉汽车销售服务有限公司、特斯拉汽车销售服务有限公司等多家公司的法定代表人，但仍担任董事长职务。
对魔兽玩家来说，今天是国服停服一个月的日子了，但是暴雪跟网易分手之后，国内新代理花落谁家一直没有明确消息，现在有爆料称暴雪反不着急了，因为有两家国内游戏公司正在抢着开价争夺代理权。暴雪游戏内幕爆料的知名魔兽玩家@老刀99今天又给出了新的消息，他说暴雪玩家对国服重开已经快急死了，但是暴雪现在不急了，因为有两家公司在激烈竞争国服代理权。可能会有一些国内的二三线游戏公司愿意去代理国服，毕竟魔兽、暗黑、星际、守望先锋等游戏玩家加起来也有几百万，是扩大自己实力的一个机会，所以多少还是有公司愿意抢着代理的。
当你开着车走在路上，突然闻到车厢里有汽油的味道，该如何应对？中国石化官方进行了一番科普。刺鼻的臭味：如果闻到这种气味一定注意了，可能是蓄电池中电解液泄漏或亏损了一定要及时更换。
法拉第未来公布了截至截至2022年12月31日的2022年第四季度和全年财报。四季度公司净亏损1.54亿美元，全年净亏损5.52亿美元，同比均不同程度增加。有后排零重力座椅、5G车联网、主驾+副驾+后排大屏等。
凤凰网科技讯 北京时间3月10日消息，德国空中出租车开发商Lilium Air Mobility表示，已经完成空中出租车的测试，其最高速度可达到250公里/小时。该公司在社交媒体上发布预告后表示，在西班牙南部的一个飞行测试中心，凤凰2号飞行器的时速已达到了阈值。他计划将空中出租车的巡航速度设计为250公里/小时或155公里/小时。
凤凰网科技讯+北京时间3月2日消息，美国众议院外交委员会周三通过了一项法案，朝着在美封禁TikTok的方向前进。如果这款热门短视频应用被禁，那么其美国社交媒体对手谷歌旗下YouTube、脸书、Snap将会受益匪浅。Snapchat在2020年推出的娱乐平台Spotlight和YouTube在2021年推出的短片“也将受益”。
凤凰网科技讯 3月7日消息，据天眼查App显示，近日，小鹏汽车科技有限公司发生工商变更，夏珩卸任，由何小鹏接任法定代表人、执行董事、经理。图源 天眼查该公司为小鹏汽车主体公司广州橙行智动汽车科技有限公司全资大股东，其成立于2019年6月，注册资本300亿人民币，由XPeng Limited全资持股。股东信息显示，广州小鹏汽车科技有限公司由广州橙行智动汽车科技有限公司和广州鲲鹏科创一号创业投资合伙企业共同持股。
国美通讯设备股份有限公司发布关于实际控制人变更的提示性公告。截至公告披露日，黄光裕因自身资金需求，将其所持有的国美零售股权比例减少至10.74%，国美零售已无控股股东，黄光裕不再通过控制国美零售对山东龙脊岛形成间接控制关系。本次权益变动后，山东龙脊岛变更为无实际控制人，鉴于山东龙脊岛为国美通讯设备股份有限公司的控股股东，本次权益变动将会导致国美通讯公司变更为无实际控制人，公司控股股东仍为山东龙脊岛。
我国高速公路免费一般都集中在节假日，一些自驾旅游或自驾回老家的人会在这段时间出行，虽然省了高速费用，但这也导致了交通拥堵，交通事故频发。全国人大代表庹庆明日前表示，现有的高速免费政策为集中时段免费”，车辆过度集中造成逢免必堵”，增大了群众出行时间成本和交管疏通难度。免费时段以车辆驶离出口收费车道的时间为准。
八核。AMD Ryzen7-5800X3D 是一款8核台式机处理器，于2022年4月推出。它是 Ryzen7系列的一部分，采用 Zen3（Vermeer） 架构和 Socket AM4。多亏了 AMD 同步多线程 (SMT)，核心数有效地翻了一番，达到16个线程。Ryzen75800X3D 具有96MB 的三级缓存，默认运行频率为3.4GHz，但根据工作负载可提升至4.5GHz。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。