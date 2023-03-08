苹果标准版 iPhone 15 机型或不支持 ProMotion 和全天候显示功能

站长之家(ChinaZ.com) 3月8日消息:苹果的标准iPhone15机型将不会配备LPTO显示屏，这意味着这些设备将不会支持ProMotion功能和常亮显示屏功能，与苹果Pro机型相比将有所缺失。

去年，苹果的iPhone14Pro和Pro Max机型配备了低功耗显示器背光，并支持ProMotion刷新率，其范围从1Hz到120Hz。该功能可根据屏幕上显示的内容自适应刷新率，对于静态内容使用较低的刷新率，而对于运动内容（如游戏和视频）则使用较高的刷新率，以提供更加流畅和灵敏的体验。

据韩国Naver博客上的新闻聚合账户 "yeux1122"引用一位业内人士的话称，与去年一样，只有iPhone15系列中的Pro机型将配备LPTO面板以支持ProMotion功能，这表明该功能将继续为苹果的高端机型所独有。这一消息证实了此前显示器分析师Ross Young的爆料，他在2022年9月表示，尽管他预计LPTO面板将出现在所有iPhone15型号上，但生产规模的限制可能会阻止苹果将该面板带到整个iPhone15系列中。

根据郭明錤的说法，苹果的中国供应商京东方赢得了iPhone15和iPhone15Plus的订单，但最早要到2024年才会具备为高端iPhone量产LPTO显示屏的能力。

据一份报告称，所有的iPhone15机型都将配备基于28纳米工艺制造的更节能的OLED显示屏驱动芯片，而当前的机型则采用40纳米芯片。28纳米芯片的主要优点是降低功耗，这有可能有助于延长iPhone15机型的电池续航时间。

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